Мы переписывались с приятелем о знакомых по прежней, довоенной жизни. Как обычно бывает, говорили о том, кто сейчас где живёт и работает. И, перечисляя географию пребывания наших бывших коллег, мой приятель дал характеристику одной из них: она лояльна к новому режиму и сейчас в Луганске. Политическая нейтральность или лояльность сейчас особое свойство, позволяющая проходить в те двери, куда человек с выраженной общественно-политической позицией уже не пройдёт. Это особое качество быть ни за кого, но даже этой позиции не выражать вслух. Хотя описывая это качество легче пойти от обратного. Есть у меня двое знакомых, кто имеет выраженную политическую позицию – они против "республики", поэтому они не здесь. Но здесь осталась их недвижимость и старенькие мамы, которые уже в силу возраста и состояния здоровья выехать к детям не решаются. И выходит такая ситуация, что мои знакомые приехать сюда не могут, считая это предательством Украины, но им все же очень тяжело. Один из них смог руками оставшихся здесь друзей установить матери веб-камеру и общается с ней по Интернету. Как для полноценного общения такая форма вряд ли подойдёт, особенно если одному из абонентов уже под восемьдесят, а это, как известно, тот возраст, когда каждый день идёт уже в счёт собственной жизни, не имея обратного отсчёта времени. То есть, можно было бы говорить, что они, по крайней мере, видятся, хотя бы в Скайпе, но принести в дом продукты или починить кран сын с помощью веб-камеры не может.

Ещё пример, мой знакомый недолгое время занимал в "республике" руководящую должность в одном из высших учебных заведений. И должность была не из самых высоких, но она обязала стать членом "общественного движения" "Мир Луганщине". Теперь мой знакомый не выездной в подконтрольную властям часть Украины. И не только он – вся его семья и даже мать-пенсионерка, которая откровенно страдает без второй, украинской, пенсии, с трудом сводя концы с концами здесь. То есть руководил мой знакомый всего ничего, но в списке попал сразу же и автоматически. Хотя рядом со мной гораздо больше тех, кто сумел, прыгая из котла с кипящим маслом, ледяной водой и молоком, как в сказке, не обжечься, а только преумножить своё состояние. Основное правило, которого они придерживались, не участвовать ни в чём, что имеет выраженную политическую окраску. То есть, жить так, чтобы твоя фамилия и лицо не попадали ни в объективы камер или на доски почёта, не числились в списках каких-то движений или тех, кто отдал свой голос "ЗА" или "ПРОТИВ". Многие из них так и говорят: мне ещё выезжать в Украину, я не могу, простите, подписываться не буду. И если вынужденно им приходится быть на каких-то мероприятиях, они стараются сесть так, чтобы не попасть в объектив телекамеры даже случайно.

Есть среди моих знакомых и те, кто мигрирует с подконтрольной территории в "республику" и назад по мере того, как появляется работа. Причём работа не строителя или пекаря, а работа в общественных организациях и проектах. Формально человек хочет помогать другим, а неформально – ищет, где заплатят больше. И на страничках таких в социальных сетях удивительное кружево друзей из тех, кто любит "республику", и тех, кто всем сердцем за Украину, а сами обладатели этих страниц просто лояльны к режиму, что помогает им жить в своё удовольствие везде.