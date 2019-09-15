Первоклашкам – учить гимн "республики": школьные будни в ОРДЛО

Счастья некоторых событий не может омрачить никакая реальность. Ну, или почти никакая. По крайней мере, последние пять лет в "республике" продолжают играть свадьбы, рожать детей и радоваться тем событиям, которые составляют прочную основу любой нормальной жизни. Например, первому классу ребёнка.

Среди моих знакомых родителями первоклашек в этом году оказалась большая часть семей. И уже исходя из выбранных родителями школ для своих детей, можно сказать, что война не помеха амбициозным планам родителей. Из наиболее популярных в среде родителей были вовсе не школы у дома, а школы в шаговой доступности, а школы с уклоном и довоенной репутацией – языковая тридцатая, двадцатая "элитная" в центре, математическая первая и лингвистическая тридцать шестая. Нескольких знакомых ребят отдали в математическую первую школу, руководствуясь тем же довоенным амплуа консервативной школы с прочными знаниями и прозрачной системой взаимоотношений с минимумом денежных сборов на потребности школы. Но здесь нужно сказать, что родители по-прежнему опираются на довоенную репутацию учебного заведения, которое или оканчивали сами, или о котором слышали много лестных отзывов о качестве знаний. За пять лет некоторые учебные заведения сдали позиции, о чем без купюр говорят в родительской среде. Так та же двадцатая элитная школа в центре стала просто раскрученным коммерческим проектом учебного заведения для богатых. По крайней мере, увидеть иномарки у этой школы вполне нормальное дело. Сорок вторая школа на восточных кварталах с выездом прежнего бессменного директора на территорию законной Украины стала обычной школой спального района, в которой больше танцуют и поют, чем учат, как и во многих обычных средних школах. Пятидесятая школа с фонтаном у входа для больших гостей слывет коррумпированностью своего директора и низким качеством знаний, держа при этом марку первой по рейтингам знаний своих выпускников – интересный нюанс, многие школы этого же района просто не участвовали в этом состязании, отчего занять первое место было не сложно.

Что стало общим в каждом из рассказов знакомых родителей, отдавших детей в учебные заведения с претензией: первое, это интрига тестирования – возьмут ребёнка или нет при конкурсе чуть ли не двое детей на место и денежные сборы буквально со старта, на первом же родительском собрании ещё до начала учебного года. И буквально в каждом учебном заведении в первую очередь собирали деньги на рабочие тетради к российским учебным пособиям и на прописи. И, кстати, почти везде это было едва ли не под завесой тайны, когда собирая деньги, с родителей брали клятвенное слово не говорить никому о том, что на эти деньги будут закуплены прописи и рабочие тетради для их детей. Кстати, где-то ограничились деньгами только на это, а где-то список школьных потребностей включал телевизор в класс – необходимый атрибут обучения учеников начальной школы, ковер, шторы, бумагу и картридж для принтера. И здесь срабатывал извечный родительский принцип, что для ребёнка не жаль ничего, особенно в таких вот школах с претензией, и деньги собирались легко и безболезненно. Кстати, во всех учебных заведениях есть фонды класса и школы – что-то около 200 рублей в месяц. Особенностью школы может быть только то, что часть суммы идёт на зарплату охранника у входа.

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В среде родителей будущих первоклашек настойчиво узнавали фамилию учителя при формировании классов. Негласный тренд – учитель советской закалки, получавший свой диплом ещё при СССР. Такое же негласное требование в идеале и к врачам – с надеждой на качество знаний специалиста. Хотя, что интересно, пожилых учителей в школах достаточно много – молодые за такую зарплату работать не хотят, а пенсионеры с двумя пенсиями и зарплатой охотно тянут свои полторы ставки. Забавной картинкой были педагоги-пенсионеры, отдыхающие по профсоюзным путевкам летом – самый обеспеченный класс бюджетников, получающих пенсию местную, украинскую и заработную плату. Рядом с ними были единицы тех педагогов, кто живёт только на заработную плату, с которой обычный учитель моря себе позволить не мог.

Ещё одна особенность – отсутствие укомплектованного штата учителей-предметников. Интрига в одной из языковых школ – будет ли второй иностранный язык по выбору ребёнка или будет тем, на который смогли найти учителя-предметника. То есть на словах все эти школы с репутацией поддерживают амплуа учебных заведений с конкурсом и прежним рейтингом, а на деле несказанно рады набору учащихся, держа при этом марку элитного учебного заведения. Интересно и то, что некоторые школы сформировали классы по 35 детей – явный перебор, что связано скорее с отсутствием свободного учителя на отдельный класс. И ещё интересный нюанс – отсутствие учебников для первоклашек в той же двадцатой школе. Родители в ожидании учебников ксерокопируют страницы книг.

Ещё ряд особенностей – внеклассные занятия по выбору учащихся чаще оказываются без права выбора, уроки духовного воспитания наряду с внеклассными занятиями по психологии для первоклашек в тридцатой школе и отсутствие украинского языка в начальной школе. Интересный нюанс. На День учителя родители единогласным решением дарят учителю деньги – поддержка и благодарность хорошему специалисту, не уехавшему из Луганска. Кстати, в этом году пресловутой тысячи рублей от Пасечника на школьную форму, как было ещё в прошлом году, уже нет – якобы вместо этого была напечатана подарочная азбука с символикой "республики" и детям были подарены канцтовары. В одной из школ одним из домашних заданий первоклассникам сразу же вменили выучить гимн и значение "республиканской" символики. А так… Дети привыкают к новому, родители, умиляясь, плачут на линейке, и жизнь идёт своим чередом.

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