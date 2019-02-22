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Яна Викторова

жительница Луганска

Профессия – тачечник: о жизни на оккупированном Донбассе

мнение
Сегодня, 08:36
Профессия – тачечник: о жизни на оккупированном Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e89/525/5c6e8952592bf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e89/525/5c6e8952592bf.jpg Яна Викторова

Новая послевоенная "профессия" – тачечник. Социально-психологический портрет как пол или возраст предельно размыты. Тачечник – универсальный солдат, быть которым может мужчина или женщина, старик или юнец, вчерашний юрист или хронический алкоголик. Хотя общие черты все же есть – тачка, без которой эту работу не найти, и острое желание найти ЛЮБУЮ работу. Хотя, если разобраться, общие черты все же есть – успешное довоенное прошлое. Успешное в разных сферах жизни, но с одним общим знаменателем – и это успешное прошлое, и работа вышли летом 2014 года. Потом были трепыхания в поисках средств к существованию, выжидание, отчаяние, мытарства. Есть ещё одна общая черта – все эти люди не имеют "военного" стажа, который ставит крест на перемещениях через линию разграничения. Помимо своей тачки и огромного желания заработать нужен "чистый" паспорт – ещё одно условие для такой работы. И если бы на эту вакансию когда-то давали объявления, выглядело бы оно где-то так: требуются выносливые люди с личным транспортом, не состоящие в списках, запрещающих пересечение границы с подконтрольной территорией и "республикой" и имеющие желание заработать. Ни слова о порядочности или каких-то особых навыках. Умение толкать тачку – один из критериев отбора. Практически для всех это дауншифтинг. А желание заработать – главный критерий успешности этого странного "предприятия". Хотя, наверное, для тех немногих стариков, кто в деле, это последний счастливый билет изменить жизнь и помочь детям.

Грузовая тачка обходится в 850 гривен без смены подшипников и усиления. Опытные толкачи узнаваемы в пестрой толпе переходящих границу.  На них тёмные удобные брюки, резиновые сапоги, лёгкая короткая куртка и маленькая, только под паспорт, сумка на шее. Почти спортивная форма этой странной "сборной" толкачей. Минимум вещей. Ничего лишнего или тяжелого. И еще общая черта – красные руки, грязные от зимней дороги ноги и вечная спешка. У них нет времени судачить на лавочках или перемывать кости своему такому же странному начальству. Они спешат вернуться домой. Спешат перейти границу, чтобы предпринять зачастую не менее изнурительный путь домой от этого моста – например, в Коммунарск, откуда нужда гонит искать работу.

В "тачечники" берут только по протекции, как на государеву службу. Туда не попасть с кондачка – слишком велик конкурс. И может так статься, что именно сегодня тебе не окажется работы. Помните фильмы о великой депрессии в Америке, когда под проходные заводов и к портам приходили тысячи мужчин – они молили о поденной работе: возьмите хоть кем-то. И счастье, если брали на любую работу с копеечной оплатой, выбирая по сильным рукам или высокому росту. Да, мы живём ровно также – тачечником может оказаться шахтер, водитель, аграрий, торговый представитель или юрист. Только именно в этой "профессии" это не сыграет никакой роли. И почти все тачечники уверены, что им невероятно повезло найти такую работу, потому что где ещё сейчас можно заработать в день 300 грн не прикладывая для этого никаких интеллектуальных усилий?

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Тег Донбасс, луганск, ОРДЛО, Яна Викторова
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