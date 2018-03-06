Работать и жить без сердца: размышления жительницы Луганска

Были моменты ещё до того самого лета, когда я понимала, что всё слишком уж хорошо. Нереально хорошо. Мы брали кредиты на свои мечты, меняли машины, рожали детей друг за другом в том возрасте, о котором обычно говорят "успеть в последний вагон", выходили снова замуж и счастливо смотрели вперёд. Было много чего – море по выходным, Турция с вылетом из Луганска, корпоративы, выезды выходного дня к осенней реке или к Святым местам, верёвочные тренинги, акции, скидки, продукты к праздникам от поставщиков, благотворительность, розыгрыши и дни рождения в новых кафе всем отделом…

Была, конечно, и работа. Даже сверхурочно, даже не всегда в радость, но и работа тогда была любимой! Понимаете, в том периоде жизни всё казалось нереально положительным – люди рядом были хорошими друзьями, руководство было мудрым и ироничным, обязанности интересными и чуть авантюрными, а сама жизнь – увлекательной. И, знаете, всегда было что-то за поворотом дороги, чего хотелось ждать. То есть жизнь не была приторной, как масло масляным. И уже тогда закрадывалась мысль, что желать лучшего от этого хорошего невозможно. Нет, хотелось большей зарплаты, больших возможностей и всего сразу, но кто же этого не хочет?!

И так было довольно долго. Хотя вокруг говорили о кризисах, о трудностях, о возможных изменениях нашей жизни. Но мы слишком долго жили стабильно хорошо, больше для проформы сетуя на какие-то трудности личного порядка. И когда грянули перемены, мы все оказались к этому не готовы. Как дети не могут быть готовы к сиротству, а женщина в счастливом замужестве к вдовству. Оказалось, что мы слишком долго жили хорошо, привыкнув к этому хорошему и не имея запасных вариантов для своей жизни. Да что там, далеко не все мы готовы были работать где-то ещё и жить как-то иначе. И счастливы были те, кто смог адаптироваться быстро, с минимальными потерями, но среди нас оказались и те, кому не хватило и трёх лет, чтобы найти себя снова, собрать вновь по кусочкам и вытолкнуть вперёд. Работу найти оказалось не самым сложным в этом поиске себя. А вот работать без сердца, жить по-новому, не имея планов, оказалось самым сложным, нереально сложным. И ещё жить без прежних составляющих жизни – стабильности, планов, завтра.

Коллега, которую я встретила сразу после того лета, неожиданно сказала: "Хорошо, что мы успели родить до 2014 года. Сейчас на это бы никто из нас не решился". Поначалу мы стремились к прежней жизни, растравливая воспоминаниями душу друг другу. Мы писали, звонили, встречались, плакали беззвучно стоя напротив. Вспоминали, вспоминали и сравнивали. Мы оказались потерянными, выброшенными… Потом оказалось, что самые сильные стали карабкаться вверх разными дорогами. В других краях, на других работах. Молча, не афишируя своих трудностей или успехов. И стараясь меньше общаться с нами – обломками прежней жизни, в которой всё было так вот масляно хорошо, почти до приторности. И жизнь, в общем-то, идёт вперёд всё равно, с нами или без нас. Но идти вперёд, не волоча за спиной багаж воспоминаний и сравнений, намного проще.