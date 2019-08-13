Расстояния не разделяют

Я чертовски признательна своим друзьям, хотя всегда считала, что не умею дружить. Ну, все эти праздники и все такое: подарки, съеденный вместе пуд соли, душевные беседы – как дровишки в костер горячей и прочной дружбы. А потом вдруг оказалось, что у меня есть друзья. Причем есть без всяких там условий и условностей – подарков, душевности, совместных ремонтов или выпитых вместе литров горячительного. Даже без всего этого по какому-то совсем другому сценарию, но они у меня есть. И самым большим открытием для меня было то, что им неважно, кем я являюсь в эту единицу времени – стремящейся вверх карьеристкой, мамой-домохозяйкой или депрессирующим пессимистом.

Я забывала подбрасывать в костер нашей дружбы дрова. Я забывала о той душевности, без которой никак. Точнее, у меня не всегда были на это силы и время. Когда мне было хорошо, мне было не до сантиментов, а когда мне было плохо, мне не всегда хотелось делить это плохо на двоих. И когда мне казалось, что наши вялотекущие отношения разделены слишком многим – километрами, войной – я получала лаконичное: "Встречаюсь с мамой, тебе передать что-то?" И оказывалось, что я все еще в активной строчке друзей. С перерывами на месяцы, с приступами откровений, с отсылами к общему прошлому, с советами не к месту и этой без срока давности фразой-советом "Уезжай".

Реклама

И даже при всем этом неизменным было то, что прошлое оказывалось сильнее войны. Мы ссорились в письмах, не всегда делились важным, чуть хвастали и жаловались по ночам, но оставались в жизни друг друга. Той ниточкой пульса, которая не давала нашей дружбе умереть.

А знаете, что меня удивило и просто сразило наповал? Что для дружбы не важны статусы и успех. Даже упав в грязь лицом, ты можешь посмеяться над ситуацией с настоящим другом. Да и для меня не имело ровным счетом никакого значения, что мои друзья теряли работу и искали новую, карабкались вверх и падали вниз. Они просто были в моей жизни, и это оказывалось важнее в разы. Не то, кем они были в эту минуту, а кем они были для меня…

Я всегда считала, что не умею дружить. Для дружбы нужно особое терпение и особый склад характера. Нужны какие-то слишком глобальные вещи и слишком много времени. И самое важное, нужно присутствовать в жизни друга, быть с ним… Дружбе нужно от чего-то отталкиваться, стоять на чем-то, на что-то опираться – прошлое и есть этим прочным фундаментом отношений.

Очень сложно было первые два года. Ты уехал, а ты осталась – мы очень долго швыряли это друг в друга. И между этим было и другое: если тебе нужен новый монитор, можешь забрать мой, я все равно его никогда не заберу. Распри в письмах, советы, редкие звонки и горячая поддержка всегда. Спасибо за это. Еще один урок этой войны – расстояния не разделяют, годы не стоят между, а война … Пусть она закончится поскорее.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама