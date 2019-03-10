Яна Викторова жительница Луганска

Рентген как квест, или О борьбе с туберкулезом в ОРДЛО

Рентген как квест, или О борьбе с туберкулезом в ОРДЛО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/404/e10/5c8404e101734.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/404/e10/5c8404e101734.jpg 2019-03-10T08:26:00+02:00 Яна Викторова

Детский фтизиатр Жовтневого района Луганска принимает дважды в неделю. Мы пришли в запасом в полтора часа, и, прождав час, стало ясно, что наши нехитрые математические расчёты в корне неправильные. Люди в очереди говорили, что занимали очередь под кабинетом врача с 6 утра, а в среднем ожидание под дверью занимает два с половиной часа. Когда мы, наконец, попадаем к врачу, становится ясно, что почти все в этой очереди имеют схожую проблему – прирост на последнюю прививку манту. Кто-то выходит от врача с прозрачным пакетом таблеток, и таких за время нашего ожидания достаточно.

Нам делали манту в январе. Весь январь фтизиатр была в отпуске, поэтому когда мы попали к ней, от нашего красного пятнышка на руке не осталось и следа. И теперь нужно делать флюорографию всем членам семьи, а после переделывать манту ребёнку, а после решать, как быть. При нас в кабинете врача папа принёс свою флюорографию и жены – здоровы. Но врач выдаёт его ребёнку противотуберкулёзные препараты на месяц. Чисто для профилактики. Уточняет вес и рост ребёнка (а муж уточняет это у жены по телефону) и уточняет, будут ли давать ребёнку эти лекарства или только сделают вид. Папа озадачен. Он шёл с инструкцией отнести флюорографии, но вместо этого на него упало бремя ответственности решать, пить или не пить его шестилетней дочери противотуберкулезные препараты. Препараты дают бесплатно раз в месяц, а вот "Карсил" и что-то ещё врач рекомендует докупать родителям от последующих проблем с печенью ребёнка после приёма препаратов от туберкулёза. Я холодею рядом, потому что знаю токсичность назначаемых препаратов – они идут сюда из России. И никаких аннотаций в том пакете с лекарствами нет – медсестра отсчитывает только таблетки в упаковках.

С нами ситуация такая же – нужна флюорография всем членам семьи. В нашей больнице по месту жительства её делают два раза в неделю. Очередь там бешеная. Нужно направление, паспорт, карточка… И снова запастись временем, чтобы пройти через это. До 2014 года я делала флюорографию буквально везде по городу, где оказывалась с утра. Это никогда не было проблемой. Точнее я делала флюорография всегда легко, не имея для этого такого серьёзного сопровождения как паспорт с пропиской этого района или направление. Год назад я пыталась сделать флюорографию в "республиканском" тубдиспансере, где всегда до войны это было самой лёгкой из процедур. В этот раз мне сказали о дефиците плёнки, долго спрашивали, кто я, для чего мне это нужно и почему я хочу это сделать именно здесь… Да, мне сделали тогда рентген. Но выглядело это как квест – я бегала к заведующему отделением, чтобы он лично разрешил мне сделать снимок… В этот раз я поехала в ближайшую большую больницу, где очередь должна была быть поменьше и где флюорографический кабинет работает каждый день. И снова я услышала все те же вопросы – только по месту жительства, только с направлением, карточкой, паспортом, потому что есть дефицит плёнки. И я не понимаю, если у нас бум туберкулёза, с которым мы пытаемся бороться, почему так сложно сделать снимок, если это основное средство выявления заболевания? При мне в такой же ситуация мужчина психанул: "Да я лучше заплачу кому-то, пусть "нарисуют" мне флюшку, чем так ждать". И в какой-то момент это кажется самым правильным, потому что очереди с сотней детей под кабинетом фтизиатра и рентгеновским кабинетом вряд ли можно назвать профилактикой тубёркулёза. А ещё мамы в очереди перешёптываются: вакцина манту токсична, нужно было давать ребёнку накануне и в день прививки противоаллергические препараты, чтобы избежать всех этих проблем. Прирост манту почти во всех случаях всего лишь аллергическая реакция на вакцину из РФ.

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