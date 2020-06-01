Самое дорогое

Мне кажется, детство имеет свое измерение времени. Детство – это целая жизнь, в которой умещаются миллионы событий, открытий, планов, уверенностей и счастья. Детство имеет свою память – на запахи, цвета, ощущения. Единоразовые события помнятся всю жизнь. Мама в этом отрезке жизни самая красивая, а отец – самый сильный. Деревья высокие, желания самые сильные, а друзья на всю жизнь. Потом можешь позволить себе уже сам и мороженое, и сладости, и аттракционы сто миллионов раз – всю свою взрослую жизнь, а уже не то. То ли звезды именно так светят в детстве – особенно ярко, но все, что тогда, с запасом счастья на всю долгую жизнь впереди.

Иммунитет детством… А для взрослых этот отрезок счастья от того, что рядом ребенок, короткий, как миг. Кажется, только родился, а уже совсем взрослый… Не только чужие дети растут очень быстро. Совсем по-разному бежит время у маленьких и взрослых. И понимая это, хочется подарить ребенку весь мир, зная, что потом, дальше, будет уже совсем не так. Хочется этого неподдельного восторга, на который сам уже не способен. Хочется этих ярких красок, этих запахов… Хочется прожить этот коротенький отрезок жизни вместе, как можно плотнее, в выдуманном мире, в котором нет бедности, голода, болезней и войны, нет закрытых дорог, лишений, а море самое настоящее, теплое и не только в сказках перед сном… Хочется быть вместе и быть счастливыми. Хотя для ребенка любая реальность самая настоящая, потому что другой у него просто не было, и только потом он сможет сказать, счастливым ли было его детство.

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Подарить весь мир. Придумать свой мир. Вместе покорять вершины, открыть новые города и страны, завтракать в маленьких кафе, чувствовать под пятками горячий песок, а в руке теплую ладошку самого лучшего и самого родного человека. Так или чуть-чуть по-другому, но вместе. С одним сердцем на двоих. А еще хочется компенсировать то лето. Возместить часы страха. Восполнить, вытереть из памяти навсегда. Взять на себя, забрать все плохое себе. Будто бы не было вовсе. Долгого молчания после того лета, слез, бессонницы, ночей на полу. Будто бы не было ничего. Компенсировать часы в сыром погребе при свечке с детскими книжками, простуду после и больницу под разрывы снарядов. Поиск лекарств. Страх. Противогазы в коридоре детского отделения. Дребезжащих заклеенных стекол. Открытую дверь в подвал и перепуганных мамочек с младенцами у стен коридора…

То лето, а вместе с ним и осень с зимой. Вытереть, компенсировать материнской любовью. Радоваться, что живы, что вместе, что в руке теплая ладошка самого родного человека. Надеяться, что все самое страшное мы уже пережили, и впереди нас ждет тысяча дорог, тысяча возможностей, новые страны и города, и горячий песок под пятками на морском берегу. Не экономить никогда на мороженом и нехитрых просьбах. Слушать недетскую мудрость и бояться больше всего на свете не за себя – за него, самого лучшего, самого дорого и любимого человека, благодаря которому каждое утро хочется открывать глаза и улыбаться новому дню. И самые страшные страхи теперь не за себя. Самые большие радости вместе. А самое плохое только в прошлом. Я верю в это.

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