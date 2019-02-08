Яна Викторова жительница Луганска

Вложить свои силы и мечты правильно

Вложить свои силы и мечты правильно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ca2/6b0/5c5ca26b00c97.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ca2/6b0/5c5ca26b00c97.jpg 2019-02-08T08:27:00+02:00 Яна Викторова

Знакомая перед войной рассказывала мне свою историю. У неё умер в девяностые горячо любимый муж. Оба были молоды, полны сил, и тут внезапная смерть мужа. На руках двое маленьких детей. А она всю жизнь была хорошей девочкой – замужем для неё означало быть за мужем. Он зарабатывал, приносил, обеспечивал, был тылом и опорой. И тут всё в прямом смысле на неё свалилось. Мир вокруг кувырком, а у неё кроме горя утраты ещё сотня вопросов о том, как и на что жить дальше. Стала анализировать, что умеет. Ну, могла вкусно готовить. Мужу и детям нравилось. Могла убирать, но это все женщины могут, особо похвалиться здесь нечем. Ещё пекла на праздники, тоже выходило всегда вкусно, гости хвалили. Но всё это никак было не приложить к главному вопросу, как поднять на ноги сыновей. И стала та хорошая девочка крутиться как белка – торговала в ночном коммерческом ларьке, пекла торты на заказ, а комнату в своей квартире сдавала каждый вечер проститутке. В том же ночном ларьке и познакомились. Но проститутка тоже, видно, из тех, кто раньше был хорошей девочкой. И кроме денег на тумбочке возле дивана оставляла то пол-палки колбасы, то хлеба, то сладостей. Я слушала эту историю от женщины, которая спустя двадцать лет сидела уже в кресле директора большого предприятия. И оказалось, что она не только может печь торты сама, но может возглавить целое направление, да что там, любое дело могла бы потянуть, если бы на неё взвалили. К тому моменту её мальчики уже сами обеспечивали себя, а у неё был другой мужчина и вполне налаженная жизнь в уютном частном доме, в котором было и тепло, и сытно, и хлебосольно. А к чаю со сладостями гостям иногда рассказывались такие вот истории о лихих девяностых и о том, чего может добиться женщина, за плечами которой два маленьких сына.

Что интересно, сейчас такой вот универсальной схемы к богатству нет. Ни спекуляция, ни рэкет не будут тем универсальным способом разбогатеть быстро и легко, как в девяностые. Все же могли тогда выйти на рынки, пойти торговать, перепродавать что-то, но кто-то смог это сделать, а кто-то так и остался сидеть на фабриках и заводах в ожидании зарплаты. Сейчас нет схемы быстрого обогащения. И если говорить о каких-то сомнительных выгодах такого же сомнительного времени, то, может быть, это вовсе не работа или обогащение материальное, а что-то совсем в другой плоскости жизни. Например, образование. Да, сам по себе диплом имеет странную юридическую силу, но учатся сейчас буквально все. Мой механик, которому за пятьдесят, объявил мне, что будет поступать будущим летом. Да, ему не нужен этот диплом, но даже он наконец-то увидел, что учатся сейчас просто все. Ради галочки, диплома, престижа, самореализации, как шанс поменять свою жизнь, ради стипендии, общения на пенсии, воплощения какой-то давнишней мечты и чего-то ещё очень странного. И на фоне тех, кто раньше бы не поступил никогда, конечно логично поступать тоже. Вдруг, да выстрелит, как-то да пригодится. И, вполне возможно, что обладатель диплома о высшем образовании сможет когда-то использовать и полученные знания, и сам диплом. И сможет поменять свою жизнь с его помощью, если это понадобится.

Ещё одна странная инвестиция – дети. Точнее, в детей, в их образование. Тоже, посудите сами, репетитор за 100 – 150 рублей в час будет заниматься с вашим ребёнком индивидуально, обучая его чему-то в зависимости от потребностей. А в группе он сможет учить английский за 100 рублей/час. И кружки при том, что они все же сейчас не бесплатные, имеют довольно символическую стоимость. И если располагать временем и родительским желанием, вполне можно научиться плавать, лепить, обжигать, рисовать, получить навыки телеведущего или юного блогера. То есть кружки открываются по запросам. И если кто-то хочет овладеть валянием из шерсти, он найдет это, так же как и бисероплетение, и прочее-прочее-прочее, что имеет вполне конкурентную цену на этом странном рынке услуг.

И если смотреть шире на жизнь, сейчас можно скупать относительную недорогую недвижимость. Не спрашивайте, для чего, на это я не знаю ответа. Также в ассортименте можно находить хрусталь и фарфор, изделия из меди и льна ещё советского периода. Картины, музыкальные инструменты, мебель, посуду. Если знать для чего это, отыскать можно практически раритетные вещи по сходной цене на многочисленных блошиных рынках, куда стекаются все те, кто не находит ничего лучше, чем продавать последнее. И ещё сейчас можно открывать своё дело.

Я не обещаю вам богатства и невероятной прибыли, но если у вас всегда была мечта открыть свой массажный кабинет или студию маникюра, сейчас самое время для этого. Множество пустующих офисов на выбор. Множество тех, кто привык работать на кого-то в поисках работы, есть варианты аренды и покупки любого оборудования для реализации своей мечты. И если у вас была мечта сидеть в кожаном кресле в собственном офисе, будьте уверены, вы сможете воплотить именно такую мечту. Заметьте, вы не мечтали зарабатывать, сидя в этом кресле. Вы хотели только сидеть в нем. И именно это вы и получите. Поэтому сейчас очень неплохо воплощать те желания, которые накапливались годами, но из-за конкуренции никогда не могли исполниться.

Я приведу пример. Моя знакомая не выучилась в своё время. Ну, не сложилось. Занималась всю жизнь довольно сомнительным бизнесом – сдавала квартиры на время. Ну, в смысле на час-другой для довольно определённых вещей. Сейчас она заканчивает высшее образование и уже преподаёт в школе. Школе-то какое дело до того, чем она зарабатывала раньше. А диплом она вот-вот принесёт, чтобы упрочить свои позиции в учебном заведении. И это тоже была её мечта. Выйти на какой-то другой уровень жизни, интеллигентный в её понимании. И она счастлива и тому, что студентка, и тому, что учитель. Поэтому если не искать материальной выгоды прямо сейчас и именно здесь, эта выгода несомненно есть. Её нужно только увидеть. Иногда увидеть не прямо сейчас, а в некой проекции, через время. И вложить свои время/силы/мечты правильно.

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