Все перечеркнули, или О "новом Крыме"

Знакомая вернулась из Крыма и докладывает – Украины в Крыму нет. Она будто бы во всем, но в тоже время ее нет. Она осталась вместе с историей о греках, которые прокладывали здесь свой путь, вместе с гигантами советской архитектуры, разворовываемыми людьми и выдуваемыми южными ветрами, вместе с дворцами ушедших царей и забытых графов, которые уже больше ста лет служат фоном чужим фотографиям...

Вы не встретите в Крыму машин с украинскими номерами, разве что тех, кто приехал из "ЛДНР". Вы не услышите украинский говор и не увидите вывесок и табличек на украинском. Вымарали, сняли, перечеркнули, забыли. Перевели в ранг прошлого, сговорись отзываться о тех десятилетиях только с приставкой "не", негативно – мол, было чертовски плохо и чертовски бедно, и не было в том украинском периоде ровным счетом ничего хорошего. Знакомая говорит, что экскурсоводы, переведя украинский период Крыма в ряд прошлого, ловко и складно рассказывают о "новом Крыме", критикуя его недавнее прошлое. И диву даёшься, как легко и быстро все забыто, перечёркнуто, вымарано, как и не было. Там и сям глаз выхватывает российские флажки, футболки, вывески – и кажется, что эти умело разбросанные флажки и надписи кем-то заказаны, кем-то продуманы и намеренно убеждают всех приехавших в том, что так думают все местные.

Но странно другое, что в тот "плохой" украинский период Крыма экскурсии и дворцы не стоили так запредельном дорого. Что тогда, приезжая раз в год в Крым, ты бывал везде и мог себе это позволить. Что все твои друзья, как и ты, исходили в то время весь Крым пешком, бывая везде и всюду и зарабатывая с лёгкостью на это. И никто не говорил тогда, что это запредельно дорого, как сейчас. Наши зарплаты позволяли нам такие траты, а Крым был доступен всем.

А сейчас Никитский ботанический сад стоит 300 рублей, а внутри него ещё десяток павильонов за отдельную плату. Ялтинский зоопарк обойдётся в 500 рублей взрослый билет и 250 детский, и снова внутри туристам предложат покататься на колесе обозрения за 200 рублей, а паровозике за 150 рублей, а кормление животных выйдет в ещё одну стоимость входного билета – апельсин стоит 50 рублей, и пучок зелени стоит 50 рублей, и одна рыбешка стоит тоже 50 рублей.

Прогулка на катере выйдет в 800 рублей взрослый и 500 рублей детский билет, а экскурсии выходят за тысячу с учётом дороги и услуг экскурсовода, но входные билеты в музеи оплачиваются отдельно.

А знаешь, что напоминает прошлое, говорит моя знакомая? Холодильники для мороженого и напитков с украинскими названиями. И сам Крым – он остался прежним. С тёплым морем и галечными пляжами, синими закатами и глубокими горизонтами, с качающими нас на руках волнами – без политики, без властей, без флагов на зданиях. Со счастливым детским смехом от первого в жизни моря и глубокого вздоха на закате от понимания того, что это было, наверное, в последний раз.