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Яна Викторова

жительница Луганска

Вытолкнуть детей из ОРДЛО

мнение
29 мая, 13:14

Удивительное дело, знаю целый пласт тех, кто живет в "республике", но делает все, чтобы вытолкнуть отсюда своих детей. Вполне трезво родители сели за стол переговоров и продумали все детали – жить здесь выгодно, если есть свое жилье, выгодно вдвойне, если есть стабильная нейтральная работа у отца. Нейтральная – это ни "армия", ни "министерства", ни публичность. Чаще всего это или частная медицина, или бизнес. А жена делает все, чтобы вытолкнуть детей из Луганска. Не сейчас, конечно, тогда, когда представится такая возможность. Но сейчас силами родителей ребенок берет максимум от жизни здесь – спортивные секции, музыкальная школа, английский. И конкурсы, выезды, соревнования. Мать возит, отец обеспечивает. В одной семье мне сказали так: "Мы отдали ребенка не просто на прыжки в воду. Мы отдали его в олимпийский резерв. Поэтому и школу выбрали с английским уклоном, чтобы он мог выехать за рубеж и остаться там. А спортсмену со знание языка это легче". Заметьте, какой дальний прицел. Сейчас ребенку только шесть, но у родителей просчитано все на годы.

В другой семье мне рассказывают не менее парадоксальную историю: "Мы не заканчиваем второй этаж, где должны быть спальни, ютимся все на первом этаже – через несколько лет на втором этаже все равно некому будет жить. Все средства мы вкладываем в детей – каждые выходные мы ездим на выступления в Россию".  Думаете, парадокс? Нет. Таких семей я знаю тоже с десяток – это те, кто строит здесь трамплин для будущего своих детей. Через несколько лет эти родители будут счастливы тем, что их дети стали студентами в России, попали в сборную или танцуют в Китае. Фишка в том, чтобы вытолкнуть отсюда ребенка. Как можно дальше. И дальше начнется другой этап жизни – жизнь удаленно, гордость успехами, зависть тех, чьи дети остались здесь. Местное образование не котируется, это доступно и легко. Учатся в "республике" буквально все и в который раз на бюджете. Учатся коррумпировано, за деньги и не скрывая этого. И от этой открытости местные дипломы не в цене. Это как одеваться в секонде или бутике – есть разница? Таким вот секондом для многих уже пять выступает "республика". Я знаю тех, кто просто вытолкнул отсюда детей – даже без образования, лишь бы подальше. И гордиться особо нечем, что дочь танцует в Китае, но подается это так, будто это мировые сцены, на которых дочь прима. И что вы думаете? Завидуют даже этому. Китаю, долларовой зарплате, нарядам, возможностям дочери. А если разобраться, кто она? Какое Ее ждет будущее? Но на этот случай есть запасной аэродром – замужество. Нужно выехать и удержаться, чтобы никогда не возвращаться сюда.

Знаю тех, кто работает здесь преподавателями, чтобы учить детей где-то в Украине. История эта про мух и котлеты вместе и еще про полную нейтральность ко всему – к любой власти, но с максимальной выгодой для себя. 

Знаю тех, чьи дети успешно живут в Украине, что является предметом гордости родителей и зависти соседей. Где-то не здесь – всегда вызывает зависть. Хоть замужем, хоть в студенчестве.

Еще есть целый пласт тех, кто берет максимум от жизни здесь – кружки для детей, языковая школа, репетиторы. Главное, подобрать то, что будет работать. И не терять темпа. И сейчас можно найти многих, кто с болезненной маниакальностью водит везде детей, стремясь взять от "республики" по максимуму.

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Тег Донбасс, луганск, ОРДЛО, Яна Викторова
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