"Забирайте документы": об украинском языке и школах в ОРДЛО

На первом в моей жизни родительском собрании говорят о многом – о любви и принятии детей такими, какие они есть. О режиме дня, о питании, об обложках на книги и закладках… Напоследок о ремонте класса, который нужно сделать в этом году за родительский счёт. Никто не задаёт ни одного вопроса. Каждый хочет остаться в стороне, чтобы ему не пришлось заниматься этим лично. Для большинства родителей самый удобный вариант сдать деньги и забыть обо всем, не участвую в процессе физически. Ни для кого не стало сюрпризом, что меняется власть, меняются правители и режимы, а ремонт в классе по-прежнему делают за счёт родительского кошелька. А что же тогда делает школа? Никто не спрашивает об этом, потому что каждый родитель втайне счастлив, что всё сложилось – место в этой школе, хороший учитель и некоторая ясность всего происходящего. Ремонт школы и взносы в фонды класса и школы остались издержкой с ещё довоенной поры, это, видимо, выше войн и революций.

На первом в моей жизни родительском собрании молодая и энергичная директор школы говорит, декламируя как на уроке английского почти по буквам: "В нашей школе украинского языка не будет". Она поясняет это просто – каждый "свободный" час она отдаёт в пользу иностранного языка. Это ее решение, она поддерживает репутацию школы. Говорит она жёстко, бескомпромиссно. Собственно, как и в случае ремонта никто из родителей не спорит – то ли боятся, то ли держатся за место в этой школе, куда брали по конкурсу. Директор не строит с нами никакого диалога – её слова авторитарны, она будто припечатывает: "Ели кто-то хочет изучать украинский язык, забирайте документы и переводите ребёнка в обычную школу". Здесь ирония, правда? Обычная школа без претензии к знаниям. Та школа, где дают аттестат, но не ручаются за качество. Где не было тестирования, не было двух человек на место и где нет конкурса. В этих школах учатся дети тех родителей, кто будет спорить на предмет школьного ремонта за счёт родительского кошелька, задавая прямые вопросы о том, куда идёт российская "гуманитарка". Все родители нашего класса молчат. Собственно, нам и не задают вопросов. Директор понимает, что недовольные уйдут молча. И ещё она хорошо знает, что один час в неделю украинского факультативом как в других школах никогда не даст знаний. Так, успокоит родителей, но не больше. И дети после этого одного часа в неделю никогда не сдадут ЗНО, да что там ЗНО, они не знают, как ставить ударения в словах. Для них украинский как китайский – непонятный, притягательный, но не нужный язык.

Реклама

Знакомый папа после родительского собрания говорит мне: "Мы будем переводить ребёнка в другую школу. Так нельзя. Так не должно быть. Это мы в нашем классе спросили у директора об украинском языке, а она просто взорвалась – начала кричать". Ясно, почему она в наш класс пришла взвинченной – после вопросов соседнего класса.

И напоследок наш учитель предупреждает нас – её завтра не будет на уроках. Её заменят. Она выезжает в Украину за второй пенсией, так делают все счастливые обладатели двух пенсий. В школе нет украинского языка, но её учителя ездят за пенсиями в Украину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама