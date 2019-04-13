Яна Викторова жительница Луганска

Заказчик ждет результата, или Кто такие несуны

Вы когда-нибудь думали, чем отличается обладатель тачки на двух колесах от обладателя тачки на четырех колесах? Скорее всего, вам, как и мне, это просто не приходило в голову, потому что это же не принципиальные отличия в марках машин или самолетов, хотя о последних вы, как и я, скорее всего не думали совсем.

Мой новый знакомый – несун. Ну, конечно, звучит эта профессия очень даже так себе, поэтому несунами называют не они себя, а те, кто к их услугам прибегает. В телефонной книге часто так и пишут: Несун Маша. Это значит, что этот человек может получить ваш заказ в Станице, перенести его через мост и доставить по вашему особому желанию вам на дом. Это мобильные ребята, кто возит заказы через линию разграничения. Кто как Отче Наш знает все ограничения по перемещению груза оттуда сюда и наоборот и также хорошо знает все обходные пути. Кто умеет давать деньги кому надо и знает всю тарифную сетку.

Обычно несун берет 100 грн за килограмм перемещенного веса. Нитки, туфли, косметика, детские игрушки. Старое или новое. На новое, правда, нужны чеки – такое новое правило. За технику и запчасти расчет производят не по весу. Айфон, например, вам принесут за 1000 рублей или за 1000 грн. Смотря какой несун – свой прикормленный или это будет разовый заказ с вашей стороны. Принесут, кстати, с упаковкой, почти как если бы вы купили телефон в магазине. Только нести будут затейливо – пустую коробку будет нести один несун, а сам телефон спрячет где-то в вещах другой, чтобы для таможенников это не выглядело переносом новой вещи на заказ. Но при досмотре военные тоже ведь не дураки, они понимают, что при наличии новой пустой коробки где-то должен быть и телефон, и ищут, выворачивая рюкзак, сумку, карманы. А несун затейливо прячет телефон там, где его могут не найти – в детских вещах, в игрушках, за подкладкой, в полостях габаритной техники. И знали бы вы, какими обходными путями приходят в "республику" туфли, одежда, косметика, техника, вы бы воспринимали многие вещи иначе.

Мой знакомый несун получил заказ на доставку 300 пар обуви в магазин "республики". Клиент заказал и оплатил, несун должен доставить. Как он будет это делать – его вопрос. Заказчик ждет результата. В связи с украинскими выборами на блок-посты пришло усиление, и эти 300 пар обуви так просто сюда не привезти. В случае возврата, несун арендует в Станице помещение под склад, куда перемещает заказы и расфасовывает по сумкам "коллег". У многих несунов есть напарники, с которыми делятся заказами и дают заработать. Выгодно иметь постоянных клиентов, крупных клиентов-оптовиков, кто заказывает большими партиями игрушки, одежду, обувь, товары для секонд-хендов (его тоже так вот в руках перемещают через Станицу в "столицу"). Несун может перенести груз любой габаритности и веса в "республику" – на это он и несун и, собственно, этим он и живет. И если вам нужны шины, кондиционер, редкой уникальности запчасти, вы можете все это получить, учитывая, во что вам выйдет любая ваша прихоть. Главное в этой "профессии" даже не физическая сила или ловкость, а "чистый" без прошлого паспорт.

А по поводу количества колес на тачках… Несун перемещает грузы на тачках с двумя колесами, чтобы походить на путешественника. Рюкзак за спиной, почти интеллигентная тачка. А тачечники – это те, кто перемещает яблоки-сыры-колбасу на четырехколесных грузовых тачках, но это нижняя ступень в касте тех, кто зарабатывает на том самом мосту.

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