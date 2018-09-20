Замуж за иностранца и скорей из "республики": английский язык в Луганске

Недавно моя подруга воплотила свою давнишнюю многолетнюю мечту – открыла свой лингвистический центр. До войны репетиторство было приятным бонусом на "новые колготки и шпильки", возможностью некоторой самореализации и языковой практикой. А потом, когда с войной ее основная работа вышла вместе с владельцами компании за линию разграничения, единственным источником заработка осталось репетиторство. И крутиться пришлось во много раз быстрее, чем до войны, разрабатывая занятия под каждого и занимаясь в удобном для учеников формате и времени.

А потом подвернулся этот пустующий офис в центре, в котором и раньше была лингвистическая студия. Многообещающий центр, "прикормленное" место. Все здорово на первый взгляд. Это потом оказалось, что людям не до языков не только за смешные деньги, но даже бесплатно. Ценности стали другими, люди поменялись, а денег стало тотально не хватать. Конечно, теоретически все хотели, чтобы их дети свободно владели иностранными языками, но практически заботились больше о том, чтобы дети могли питаться трижды в день и носить одежду по сезону и размеру. И чтобы оправдывать аренду, работать приходилось без собственного заработка, совмещать функции директора, администратора, уборщицы, секретаря, менеджера и промоутера. Все было в радость первое время. И объявления по городу клеили сами, и людей на улице останавливали, раздавая листовки, и занятия вели сами – только громкое название, что лингвистический центр в самом центре – центральнее места, наверное, не бывает. А потом ведь еще вот что, конкурентами были учителя в школах и студенты вузов. Любой знал английский чуть лучше пятилетнего ребенка и готов был вести занятия прямо на дому или сразу после школы, если ученик "хромал" на уроке. А кому родителям выгоднее платить? Учителю, который после почасовой оплаты уже не решится ставить тройку, если занимается индивидуально с учеником. И еще такая штука как мода на свободное владение иностранными языками – она прошла, поскольку вообще стало неясно, в чем сейчас мода. Если знать в совершенстве язык, нужно понимать, где эти знания применять в дальнейшем и иметь какие-то представления о своем будущем. А последние четыре года все банально свелось к тому, что лучшее будущее в "республике" для девочки со знанием английского – это замужество с иностранцем и выезд отсюда вон в лучшую жизнь. Или остаться на кафедре ассистентом после окончания магистратуры. А иначе, какая работа, какое будущее, какие перспективы? Только выезд туда, где горизонт не столь туманен.

А моя подруга упорно держится за свой центр. Это было ее мечтой. Праздники, уроки, "Хеллоу" и "Хау а ю", группы воспитанных и заинтересованных деток, спешащих на интересные занятия. Это было мечтой о красивой женской работе на высоких каблуках среди детей, которым нужен иностранный язык, которые верят в своё будущее, и язык в котором займет не последнее место.