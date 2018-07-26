Не добро пожаловать в Польшу

Когда службы протоколов и ответственные госчиновники всех уровней готовили Петра Порошенко и его польского коллегу Анджея Дуду к участию в масштабных траурных мероприятиях в Украине и Польше, в далеком от всеобщего внимания уголке Речи Посполитой произошёл случай, который выпал из поля зрения СМИ обеих стран.

История, которая произошла в Нижнеселезском воеводстве, в 25 км. от границы с Германией, ярко иллюстрирует тенденцию с применением различных уловок и хитростей, при помощи которых легально работающие украинцы в Польше лишаются своевременного медицинского обслуживания.

В начале июля, 36-летний Игорь Ульянов, рабочий из Украины, не был прооперирован в городской больнице города Любонь, куда он попал со сломанной пяткой. Его работодатель заявила, что человек "по экономическим соображениям" отправлен в Украину, чтобы получать лечение там. Как выяснило "Радио Вроцлав", украинец был отправлен за 1300 километров на родину с гипсом на ноге, вместо того, чтобы быть про оперированным на месте. По словам врача местной больницы, пациент не только не хотел быть прооперированным в Любани, но он не хотел даже принимать болеутоляющие препараты.

Как выяснилось, наш соотечественник боялся, что будет вынужден платить за свое лечение. А врач, который принимал иностранца не говорил ни по-русски, ни по-украински. Украинец, в свою очередь, по словам медперсонала, и, как следует из интервью, не говорил по-польски. Остается загадкой, как украинец общался со своей работодательницей пани Лидией Рогожинской. Ведь, кроме того, чтобы получать от нее рабочие задачи, она должна была как-то объяснить Игорю Ульянову, куда идут более 30% налогов с его зарплаты. Ведь он работал официально, и его страховые взносы полностью покрывали его медобслуживание.

Вообще же в Нижнеселезком воеводстве, столица которого считается сегодня в Польше главным "украинским" городом (по некоторым данным каждый десятый житель Вроцлава – украинец), у наших соотечественников нередко возникают проблемы как в бытовом, так и профессиональном плане. Так, например, в 2016 году в городах Легница и Свидница отмечались случаи нападения на украинцев, и наши сограждане попадали в госпитали в бессознательном состоянии, с побоями и ножевыми ранениями. А в январе этого года все в том же Любоне украинка Елена Романенко, которая работала в прачечной, при выполнении стандартных будничных процедур по обслуживанию старой промышленной стиральной машины лишилась руки.

Об этих историях украинские и польские политики не вспоминали на траурных мероприятиях в Польше. Было бы неплохо обратить внимание не только на жертв исторических конфликтов, но и на современных украинцев, которые пытаются заработать деньги, работая на восточного соседа.