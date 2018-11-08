О сломанном, или Жизнь в оккупированном Донецке

Все, к чему прикасался древнегреческий мифический царь Мидас, превращалось в золото.

Все к чему прикоснулись кривые руки новых "хозяев" Донецка – превратилось в неработающее одоробло и скажите спасибо, что оно какое-никакое, но есть.

Все что раньше работало без сбоев и не давало повода пособачиться дончанам в соцсетях – сейчас работает криво, кое-как и с постоянными перебоями.

Телевидение, интернет, телефонная связь, образование, медицина, строительство, дороги, детские площадки, дворники, железная дорога, аэропорт, автовокзалы, мирная жизнь, спокойствие, перспективы….

Половина этого наспех набросанного списка работает кое-как, половины уже просто не существует. Все это сломали, разрушили, уничтожили те, кто больше четырех лет назад ввалился в Донецк, посчитав, что только их тут и не хватало.

И тут же поломалось все.

Интернет, который четыре года до войны исправно работал, за последний год заставляет меня беситься как минимум раз в месяц. Техподдержка провайдера устало приветствует меня, как родного, сообщает, как обычно "на вашем доме технические неполадки" и обещает что-то исправить в течение суток. Обычно справляются быстрее, но эти часы я мечусь по квартире. Я не могу работать, контролировать рабочие моменты и процессы, в общем, сами понимаете. А с интернетом тут кто только не игрался своими бестолковыми руками – и оптико-волоконные кабели перебрасывали, и откуда-то дополнительные тянули, что-то доделывали-переделывали так, что в этом году раза четыре интернет намертво отваливался и надолго. Город паниковал.

Альтернативы нет. Слепленный из дерьма и палок 4G от местного телефониста "Феникс" дает скорость не везде, не всегда и не всем. Обычно он валится к стандарту Е и ты можешь посылать в небо кучу проклятий, но этот сын шайтана не даст тебе нормального интернета. Причину смотри выше – потому что слеплен из…

Когда вы пытаетесь позвонить по "Фениксу", будьте готовы к долгому ожиданию. Сначала отлетит сеть, потом абонент почему-то будет недоступен, потом сквозь шум и треск вы его услышите, но ненадолго – связь прервется минуты через три-четыре. Может, конечно, и посчастливиться. Но минуты радости у нас все реже и реже.

Телевидение сломали еще тогда, когда запустили дополнительные российские каналы плюс местное убожество, которое делается на коленке в отжатых телестудиях и телецентре. Впрочем, вот за это не в обиде, потому что телевизор сам не смотрю и всем не советую.

Дороги разбиты в ухнарь, латки не спасают, а ведь когда-то наши дороги в пример ставили всем. Недостроенные дома уже пятый год не достроены и такими останутся еще долго. Сломалась коммунальная система: если водопровод еще как-то починить смогут, то на вопрос о капремонте подъезда или дома, закатив глаза и приложив руку к сердцу, будут вздыхать тяжело и протяжно, поглядывая на тебя как на дебила, ситуации не разумеющего.

Прикоснулись к донецкому бизнесу – полетело все к чертям. Супермаркеты не выдерживают такого счастья и просто умоляют их закрыть побыстрее и не позориться, демонстрируя пустые торговые залы и единственного перепуганного покупателя. Производство? О чем вы? Нет, есть немного, но совсем чуть-чуть. "Точмаш" и "Топаз" ушли в анабиоз уже давно, на подходе попиленные и затопленные шахты, загибающийся "Стирол", недоуменно молчащий ДМЗ, а вот молокозаводы работают, но уже не скрывают, что из сырья у них – концентрат сухого молока. Хлебобулочные комбинаты тоже еще пекут, но хозяйки уже морщат носы – качество муки ни в какие ворота, видимо, завозная, от греха подальше лучше "с Украины" привезти. И везут. Муку, масло, даже воду питьевую везут в баклагах!

Прикоснулись к социальной сфере и на тебе, старик, получай свои 3200 рублей пенсии и не отсвечивай. Господи, они даже налаженную и стабильно работающую систему ахметовской гуманитарной помощи умудрились натурально сломать, да так, что даже международные гуманитарные организации сильно задумались – а надо ли сюда что-то привозить вообще, раз тут во "власти" нынче далекие от адекватности люди?

Детей ломают в школах и детсадах, науськивая на войну в чисто орруэловском стиле "Мир – это война! Война – это мир!" Взрослых ломают везде: на работе, дома, кто несговорчивый ломаться – в "МГБ". Дети играют в комендантский час, взрослые счастливы, что "в Марик всегда за 7 часов доехали, из них ехали час, остальное стояли в очереди на блокпостах". Медицина поломана уже настолько, что врачи не в силах сложить эту систему обратно и никаких гипсов не хватит.

Для всего этого есть, наверное, какие-то определения в медицинских словарях и справочниках, но я не знаю.

Знаю, что поломали нас очень сильно. И умело.

Как будто, так и было задумано.