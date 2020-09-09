Каков имидж Украины?

Одним из элементов информационной безопасности является сильный положительный внутренний и внешний имидж государства. Причем многие говорят, что это вообще один из наиболее важных механизмов его обеспечения, так как от него зависит, как уважение к государству со стороны других стран, так и собственных граждан. С этим у Украины, конечно, не все "гладко", но все же явно получше, чем было 5, 10 или 15 лет назад.

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Это один из самых главных наших резервов, который действительно требует концентрации усилий. Но, надо понимать, что зависит это не только от государства, но и от самих граждан. Поэтому, если хотите в этом помочь – "ведите себя приличнее".

Еще один резерв – совершенствование правовой базы информационного поля в Украине, так как в противном случае существует опасность преступлений, как против государства, так и против личности, причем весьма широкого спектра: начиная "убеждения масс" в необходимость вкладывания денег в "пирамиды" по типу МММ и заканчивая иностранным влиянием на выборы или референдумы. Но, надо понимать, что привыкшие к "вольности" украинцы выступают против любого "ущемления их прав", поэтому процесс движется медленно, хотя, может оно и к лучшему.

Главная беда (и это именно то, над чем надо серьезно поработать) – отсутствие четкой национальной идеи или идеологии. Но это лежит уже в области ответственности людей, отвечающих за информационную безопасность. Но она крайне необходима, поверьте.

В то же время, как это ни странно, Украина в данных вопросах далеко не всегда "отстающая". В качестве примера можно привести продолжающуюся уже седьмой год информационную войну, развязанную против нас Россией. При беспрецедентном количестве ресурсов, выделяемых Кремлем на информационные атаки на нашу страну, им это не сильно помогло. Более того, на временно оккупированных территориях наблюдаются обратные тенденции. Все больше людей там начинают "смотреть" в сторону Украины.

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Да, нужно честно сказать, что происходит это по-разному. В Крыму, где СМИ не выпускают людей из построенного Кремлем "мира иллюзий", а "правильные" новости, такое ощущение действительно транслируют даже миксеры и утюги, ситуация сложнее. А вот в ОРДЛО люди уже перестают верить местной пропаганде.

В общем, данный вопрос крайне сложен и важен, ведь информационный суверенитет нужен государству, проводящему собственную, независимую от международного сообщества информационную политику. Причем не только внутреннюю, но и внешнюю, до чего наша страна в полной мере пока не доросла. Но обязательно это сделает – всему свое время. Главное – знать как, а это – присутствует.

Но, как бы там ни было, стоит констатировать, что из двух возможных путей Украина выбрала и пока идет по единственно верному – вверх. То есть, пытаясь поднять общий образовательный уровень зрителя и, что очень важно, стараться донести до него незаангажированную правду. Именно это является залогом успеха политики любого государства в информационной сфере, в которой все предусмотреть просто нельзя.

Говоря о Беларуси, казалось-бы, все находится под полным контролем ее "руководства". Но появляется NEXTA, и долгие годы любовно выстраиваемая конструкция рушится и надо приглашать помощь извне, утрачивая контроль над информационным пространством и, как следствие, вполне возможно, что и страной. Что тут скажешь, если информационный суверенитет построен на лжи, то обычно все именно так и происходит и яркий пример этому действия России в белорусском медиа-пространстве, которые прямо сейчас как раз и направлены на "оболванивание" народа практически любой ценой.

Причем, это все делается в открытую, на государственном телевидении Беларуси произошла замена части персонала на профессиональных пропагандистов из Москвы, преимущественно из RT М.Симоньян, которая и сама уже побывала в Минске, взяв "правильное" интервью у А.Лукашенко. Как результат – официальные новости в этой стране стали использовать новые для себя "продвинутые" технологии манипулирования массами, конечной целью которых является лишение Беларуси независимости.

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Да, если не обращать внимание на информационную безопасность, то, бывает, и такую цену приходится заплатить…

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