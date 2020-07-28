"Непопулярный" Донбасс

За шесть лет войны, мы привыкли к плохим новостям. Почти каждый день у нас раненые на фронте, в моменты эскалации – погибшие... Плюс масштабные ДТП, аварии, стихийные бедствия и сводки о коронавирусе. В потоке негатива мы, к сожалению, не замечаем, сколько вокруг нас происходит хорошего.

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Как Луганщина могла ворваться в наше информпространство? Только масштабными лесными пожарищами. Обстрелы стали привычным делом, поэтому сводки о войне хорошо подпитываются картинками лесных пожаров.

Но, представьте себе: вы приходите с работы домой, садитесь ужинать, включаете ТВ и тут звучит:

"Луганская область. Траса Северодонецк – Станица Луганская впервые за весь период существования Независимой Украины построена по новейшим технологиям дорожного строительства. Продолжаются работы по обустройству обочин, установлению современных остановок общественного транспорта, освещению пешеходных переходов в населенных пунктах…".

Донбасс – это не только о войне. Донбасс – это о сильных людях, которые в условиях войны пытаются обустроить быт и показать пока еще оккупированной его части, что Украина – это единая, красивая и успешная страна, и вместе мы можем все. Регионы, которые у большинства людей в Украине и мире ассоциируются только с войной, беспорядком и депрессивностью меняются на глазах.

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Сейчас в Донецкой области беспрецедентными темпами строится трасса Краматорск – Мариуполь. Уже отремонтированы наиболее сложные участки в районе Покровска, полностью новое покрытие с использованием современных технологий и материалов в ближайшее время будет проложено в Доброполье, Мирнограде, Волновахе. Работают сотни единиц техники. Благодаря программе строительства сотни людей получили рабочие места.

Знаете ли вы, что в Донецкой области находится самое большое в Восточной Европе предприятие по производству игристых вин классическим бутылочным способом? Производство осуществляется на глубине 72 м в подземных гипсовых туннелях, которые целый год сохраняют уникальные микроклиматические условия – постоянную температуру и влажность. Общая площадь подземных штолен, в которых хранится 30 млн. бутылок знаменитого игристого вина, – 25 га. На международной специализированной выставке во Франции завод даже получил диплом "Лучшее игристое вино среди производителей Восточной Европы".

Соледар Донецкой области – город соляного промысла, славится соляными пещерами. Эти огромные подземные пространства, вырытые в пластах соли на глубине 300 м под землей, доступны туристам. Размеры соляных пещер впечатляют. В 2003 году в одной из них был запущен пилотируемый воздушный шар. Это событие вошло в Книгу Рекордов Гинесса. Высота зала около 30 м (высота девятиэтажки), длина – несколько сотен метров. Благодаря уникальным акустическим условиям, в зале можно проводить музыкальные фестивали

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В подземных соляных коридорах размещены скульптуры из соли. Среди достопримечательностей – соляное футбольное поле. Прогулка по пещерам будет не только интересной, но и полезной для здоровья. Тут стабильно +14 °C, воздух, насыщенный микрочастичками соли, имеет целебный эффект. Все большую популярность приобретает спелеотерапия – лечение заболеваний путем длительного пребывания в условиях микроклимата соляной пещеры. Одна прогулка по пещерам заменяет 15 ингаляций. Помимо экскурсионного маршрута функционирует спелеосанаторий "Соляная симфония".

Не забывайте о лесах, морских курортах, Голубых и Соленых озерах, каменные могилы – скалы в 70 метров, которые были образованы 2 млрд лет назад после извержения вулкана, остатки каменных деревьев Араукарий, Святогорье, ландшафтные парки...

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Но ведь когда вы смотрите, например, по Discovery или видео о природе на Youtube-каналах, об укладе жизни разных стран, вы не задумываетесь, кому это выгодно? Вы просто наслаждаетесь политически нейтральной, познавательной, доброй, объективной программой, любуетесь чудесами природы, опытом стран по сохранению культуры, традиций.

Социальная ответственность политиков – отдельный вопрос. Но если мы все вместе станем социально ответственными, (конечно не избирательно, когда одним можно, а другим нельзя), то в итоге получим консолидированное общество и здоровую нацию.

Именно поэтому для борьбы с информационной агрессией и укрепления информационного "суверенитета", нам крайне необходимо, чтобы добрые новости в Украине перестали быть сенсацией. Посмотрите вокруг себя. Сколько позитива вы транслируете в мир через социальные сети, сколько хороших новостей вы знаете. Давайте сделаем их известными для широкого круга людей. Давайте станем ньюсмейкерами позитива и превратим добрые новости в тренд нашего информационного пространства.

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