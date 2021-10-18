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Юлия Мендель

"Игра в кальмара" и идеология капитализма: у каждого человека своя цена

Юлия Мендель

кандидат филологических наук, журналист, пресс-секретарь президента Украины в 2019 - 2021

18 октября, 07:00
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Идея сериала, побившего все рекорды, пришла в голову корейскому режиссеру Гван Дон Хёку 10 лет назад. Но тогда ее сочли странной и далекой от реальности. Что изменилось за десятилетие?

Самый обсуждаемый сериал. Рекордсмен общемирового рейтинга киносервиса Netflix. Современная антиутопия-бестселлер.

О сериале "Игра в кальмара" говорит без малого весь мир. Всего за 10 дней триллер о выживании занял первое место в 90 странах, став первым южнокорейским сериалом, который смог привлечь внимание зрителей всего мира. В многосерийной антиутопии взрослые люди, остро нуждающиеся в деньгах, играют в детские, но смертельно опасные игры, пытаясь сохранить свою жизнь и выиграть огромный денежный приз. Менее чем за месяц сериал посмотрели со 111 миллионов аккаунтов.

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"Это история о неудачниках. Как эти неудачники бьются. Как эти неудачники проигрывают", – опишет свой фильм автор и режиссер Гван Дон Хёк в эксклюзивном интервью CNN.

Но дело не только в эксцентричности трагикомедии. Мультяшные декорации в стиле хай-тек в отдаленном месте, где разыгрываются самые зверские сценарии в играх на выживание, привлекают больше социальным подтекстом.

Южная Корея воистину считается страной "экономических чудес", которая почти из полного банкротства совершила стремительный прыжок в продвинутый капитализм и сказочно разбогатела. За 30 лет с конца 80-х корейский ВВП вырос в 8 раз, составив 1,5 триллиона долларов. Этот путь западные развитые страны преодолевали в течение века.

При этом население Южной Кореи – среди самых закредитованных в мире. Очень многие корейцы живут в долг. По картам, ипотекам, из-за игр и махинаций в бизнесе. Кредитные долги стали частью современной истории Кореи и даже родовой травмой новых поколений, воспитанных в богатые времена капиталистического расцвета страны. Именно долги становятся главной причиной почти каждого из героев "Игры в кальмара" принять участие в проекте.

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Сначала людей подталкивают к известному вечному выбору: миллиарды или жизнь. Но вскоре ситуация усложняется, и сквозь цивилизованное, законопослушное воспитание прорывается животный инстинкт выживания через убийства. Одичание, через которое проходят многие герои, ставит на кон такое далекое от капиталистического сознания понятие, как душа. Удастся ли в "Игре в кальмара" сохранить человеческую душу? Или придется умалить свое развитие до уровня головоногого моллюска?

Базовый сюжет на выживание оказался актуальным для всего мира. В настоящей жизни люди вынуждены бороться, будучи неравными, а в "Игре в кальмара", несмотря ни на что, главное – это одинаковость условий. Но с каждой серией становится понятнее, что равенство в такой форме – извращенная иллюзия. А весь зловещий проект на острове с реальными ставками на жизнь – недвусмысленная метафора общества: люди вынуждены сражаться не только с системой, где есть четкие цели и серьезные препятствия, но и конкурировать друг с другом, а в этом плане – как повезет, правил попросту не существует.

Внешний мир – это только копия "Игры в кальмара", где ждут долги, уныние и боль, это выбор без выбора. Именно поэтому игроки, даже имея возможность отказаться от проекта, все равно возвращаются обратно в смертельную гонку.

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Идеология капитализма раскрывается с самой ужасной стороны, ведь у каждого игрока есть "своя цена" – после гибели участника копилка для будущего победителя пополняется на 100 млн корейских вон. Главный герой, как и все, пытается выиграть, но по ходу сюжета понимает, что главный приз – это обретение себя и сил для борьбы не с такими же, как он, "игроками", а с бесчеловечной сутью, живущей в каждом из нас.

Идея "Игры в кальмара" пришла автору и режиссеру Гван Дон Хёку более 10 лет назад. Но тогда интереса не вызвала. В интервью CNN он признался, что постоянно слышал: "Эта история слишком странная, слишком далека от реальности". Теперь Гван Дон Хёку часто признаются – если бы была такая игра, многие бы сыграли. А некоторые даже подозревают, что игра уже где-то существует без огласки.

"Всего за 10 лет мир стал местом, гораздо более подходящим для "игр в кальмара". Это очень печально" – можно только согласиться с таким выводом автора этих самых "игр".

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