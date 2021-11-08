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Юлия Мендель

Поддерживает ли Бог вакцинацию

Юлия Мендель

кандидат филологических наук, журналист, пресс-секретарь президента Украины в 2019 - 2021

8 ноября, 09:00
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Религиозные деятели оказались в числе самых влиятельных фигур в борьбе с пандемией коронавируса

Только в одних случаях религия помогала, в других – наоборот мешала государствам в борьбе с пандемией.
Например, еще до изобретения вакцины иерархи православной церкви Грузии уже ее осудили, назвав вакцинацию "происками дьявола" и "порабощением" людей.

В США католические епископы порекомендовали верующим отказаться от вакцины Johnson&Johnson по этическим причинам. Данный препарат создан с использованием клеток абортированных эмбрионов. Таким образом вакцинация им может восприниматься как молчаливая поддержка абортов, что для США – безумно противоречивый вопрос.

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Чаще других коронавирус атакует и общины ультраортодоксальных евреев. Они отказываются лечиться, считая, что инфекция – это божья кара, которой нельзя сопротивляться. Многие десятилетия ультраортодоксальные иудеи нередко отказываются соблюдать правила светского государства. Некоторые раввины публично продвигают антипрививочные идеи, тем самым еще больше усугубляя эпидемиологическую обстановку.

Мусульмане, в свою очередь, больше заботятся о халяльности, то есть о религиозном разрешении вакцин от COVID-19. При их изготовлении должны быть строго соблюдены все предписания религиозной традиции – например, при забое скота или птицы надо непременно спускать кровь убитого животного. В исламе это касается всего, что соприкасается с телом человека – еды, косметики и лекарств.

Поэтому по требованию верующих мусульман духовенство во всем мире маркирует разрешенную религией продукцию, как проверенную. Впрочем, у евреев примерно так же – только вместо понятия "халяльный" у них – понятие "кошерный", и продукты, произведенные в строгом соответствии с еврейской традицией, тоже помечены печатью специально уполномоченных на то раввинов.

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Во второй по численности мусульман стране – Индии – религиозные деятели призывали власти не приобретать вакцины от COVID-19, так как в них содержится свиной желатин. Прежде всего, это касалось препаратов, произведенных в Китае.

Катастрофическую ситуацию с коронавирусом в Индии помнит весь мир. Месяц за месяцем ее описывали на первых страницах главных мировых изданий и, покачивая головой, обсуждали в высоких кабинетах множества стран.

А в начале года под угрозой срыва оказалась поставка китайской вакцины Sinovac в Индонезию — где живет больше всего мусульман в мире. Компаниям Pfizer, Moderna и AstraZeneca пришлось заверять, что они не используют свиные компоненты.

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В Китае же, вакцину производства которого, в том числе, закупает и Украина, ситуацию с коронавирусом больше контролировало правительство. Китай официально является светским государством, хотя и не препятствует исповеданию разных религий.

Таким образом в Китае религиозные лидеры не определяют политику. Тем не менее, как показывают исследования, уровень доверия к вакцинации в Поднебесной столь же низок, как и в соседней автократической России, хотя в демократической Швеции он не на много выше.

Исследования в разных странах показывают, что довольно сложно определить единую формулу для разных государств о влиянии религии на вакцинацию. Ведь в августе 2021-го вакцинироваться против коронавируса призвал сам Папа Римский, который является голосом римско-католической общины во всем мире, его слова имеют решающее значение. И раньше он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации. При этом он подчеркивал, что риск при внедрении вакцины от COVID заключался в том, что "приоритет отдавался самым богатым".

Святой Престол сообщил о первом случае заражения в Ватикане вскоре после начала пандемии 7 марта 2020 года. На следующий день правительство издало указ, который "заблокировал" всю страну. Вскоре после этого было подписано соглашение с правительством Италии, и все церковные торжества были приостановлены, что произошло впервые в истории Италии к ужасу верующих.

В мире сегодня насчитывается более 4200 религиозных конфессий. Одни – за вакцинацию, другие – категорически против, третьи – за или против, но со множеством дополнительных условий и оговорок.

Эпидемии в той или иной форме существуют уже не одно тысячелетие, и религиозные лидеры имеют огромное влияние на своих прихожан. Часто они направляют помощь тем, кто болен или может заболеть. Но бывало, их высказывания и мешали предотвращению инфекций, как, например, в случае с признанием контрацептивов греховными, несмотря на научные доказательства того, что они играют решающую роль в защите от ВИЧ/СПИДа.

Тем не менее, не только в религиозных общинах возникает серьезное противодействие вакцинации. В Лондоне празднование ночи Гая Фокса превратилось в протесты антивакцинаторов и завершилось нападением на полицию и арестами. В Украине и Молдавии на этой неделе протесты антивакцинаторов как будто организованы одним человеком – с одинаковым дизайном и сообщениями на плакатах – на русском языке. И вряд ли эти протестующие обращают внимание на Бога.

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