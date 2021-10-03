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Юлия Мендель

Почему Лукашенко – это уже прошлое

Юлия Мендель

кандидат филологических наук, журналист, пресс-секретарь президента Украины в 2019 - 2021

3 октября, 19:59
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Господин Лукашенко – чтобы не говорить "самопровозглашенный президент", как он уже известен в украинских медиа – показал себя как крайне ненадежный партнер. Договоренности с Украиной он не соблюдал, хотя клялся в дружбе и поддержке. Вот такой он – Александр Лукашенко: переговоры или телефонный звонок, заверения и разворот на 90 градусов. Слово – ничего не значащая пустышка.

В один из последних разговоров с Владимиром Зеленским Лукашенко божился отдать 33-х богатырей, то есть "вагнеровцев", задержанных под Минском. Именно отдать нам, Украине, а не вернуть в Россию.

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То ли память у Лукашенко ослабела настолько, что он забывает всё сразу после разговора, то ли он слишком гибок в принятии решений.

Политика многих делает гибкими, скажете вы. Но настоящий лидер ведь должен быть последовательным и твердым. Не только широким жестом отдавая приказы бесчинствующим ОМОНовцам. Не великое это дело – быть жестким руками спецназа. Быть жестким и отстоять независимость своей страны – это достойно было бы восхищения, Александр Григорьевич.

Только, похоже, для Беларуси уже именно "было БЫ". Потому что, похоже, Лукашенко стал первым лидером постсоветского пространства, который выбрал самый легкий путь с Россией – не противостоять. Причем не тогда, когда происходил распад СССР и страны еще не почувствовали вкус свободы, а через 30 лет независимости. Когда выросли те поколения, которые требуют нового типа правления. Демократического. Ценностного. Современного. Без лжи, и тех самых кардинальных разворотов после клятвенных обещаний.

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Многие постсоветские страны пострадали за свою дерзость – не мириться с имперскими амбициями России. Грузия, Молдавия, Украина – самые болезненные примеры. Но и другие постсоветские страны пытаются сохранять какой-то уровень независимости: Азербайджан последовательно наращивал мощности собственной газодобычи, чтобы спрыгнуть с российской газовой иглы. Правительство Казахстана жестко реагирует на территориальные претензии, которые периодически высказывают отдельные российские политики.

Подписанные Минском намерения гармонизировать почти все сферы макроэкономической политики, налоговое и таможенное законодательство, контроль за перемещением товаров и транспорта – выглядят полной капитуляцией Беларуси.

Возможно, мы увидим вскоре первое настоящее поглощение Россией другого постсоветского государства. Отдаться России, чтобы защититься от собственного народа – вот выбор Александра Лукашенко, изображающего бесстрашие перед камерами собственной пресс-службы.

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Поведение Лукашенко выглядит слабовольным и во многом отчаянным. Тем не менее, для нашей страны его действия представляют реальную опасность. В скором времени, на месте нейтрального до недавних пор соседа к северу от границы – до которой от Киева немногим более 300 км – будет находиться российское вассальное княжество, а то и просто очередной субъект Российской Федерации. И, похоже, что договариваться с Минском уже невозможно. Ведь известно, что лживые обещания раздражают больше, чем откровенные отказы.

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