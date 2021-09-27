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Юлия Мендель

Почему покушение на Сергея Шефира – политическое

Юлия Мендель

кандидат филологических наук, журналист, пресс-секретарь президента Украины в 2019 - 2021

27 сентября, 11:27
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Покушение на Сергея Шефира, первого помощника Президента Украины – своего рода событие беспрецедентное. В последний раз покушение на высокопоставленное политическое лицо в Украине было в апреле 2014-го, то есть 7 лет назад. На уже – царство ему небесное – покинувшего нас мэра Харькова Геннадия Кернеса. Тогда после выстрела во время пробежки он выжил – но последовало тяжелое ранение, операция, продолжительное лечение.

Но согласитесь, весна 2014-го, начало войны, Харьков – один из оплотов украинской независимости в тот момент, когда пророссийские боевики пытаются откусить часть Украины. Военная ситуация, оружие, покушение на представителя власти. Покушение кажется обоснованным внешними обстоятельствами. Но все-таки – покушение на мэра, лидера влиятельного, но регионального.

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Вспомним громкие убийства 90-х, ставшие неотъемлемой частью постсоветской политики. Народный депутат Евгений Щербань, застреленный вместе с семьей в аэропорту "Донецк" в ноябре 1996-го. Вадим Гетьман – застрелен в лифте собственного дома в апреле 98-го. На тот момент уже пять лет как бывший глава Национального банка.

Большинство резонансных убийств и покушений на украинских политиков произошли еще в 90-х и часто были амбивалентными. Где политические мотивы тесно переплетены с деловыми обязательствами и коммерческими интересами. В истории же с Шефиром – четкая политическая составляющая. Шефир – одна из ключевых фигур в действующей власти. Он непосредственно советует Президенту при принятии решений в таких важных сферах, как энергетика, правоохранительная система и отношения с большим бизнесом. Покушение на фигуру такого уровня можно сравнить с отравлением действующего лидера оппозиции и кандидата в президенты Виктора Ющенко. Или, возможно, если это действительно было убийство, подозрительной гибелью в автомобильной аварии народного депутата Украины Вячеслава Черновола.

Впервые за долгие годы в стране произошло политическое покушение такого высокого уровня. Владимира Зеленского можно любить или не любить, с его решениями можно соглашаться или противостоять им. Но нападение на первого помощника Президента Украины – это угроза государству.

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Пока Зеленский в США убеждает инвесторов и большие компании вкладывать в Украину, гарантируя им безопасность, дома обстреливают машину его друга 18-ю выстрелами. Больше десяти попаданий и раненый водитель. После трех пуль в ногу водитель Шефира проехал еще около 5 километров до парковки под супермаркетом возле села Лесники. Это, по мнению полиции и Шефира, спасло мужчинам жизнь. Водитель будет прооперирован, сам Сергей Нахманович получит охрану.

"Хорошо построенное покушение, выстрелы профессиональные" – такой вывод сделает Генеральная прокуратура на следующий день.

Расследовать такие истории сложно. Найти ответы – опасно. Судя по профессионализму выстрелов, расследовать по горячим следам невозможно – заявят в прокуратуре уже сразу. Профессионализм виден и в кучности стрельбы. Вы попробуйте выпустить длинную очередь из автомата по движущемуся автомобилю, чтобы все пули попали в район водительской двери. К тому же после случившегося водитель рассказал, что в последние дни замечал два автомобиля, следовавшие за ним. Только в полной мере не придал этому значения.

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Громкие политические преступления часто остаются не раскрытыми. Смогут ли правоохранители добраться до заказчика на сей раз – неизвестно. Но ответы могут скрываться за политической выгодой, раз уж преступление с очевидной политической составляющей.

Интересно, что Россия в этот раз чуть ли не сломя голову поспешила оправдаться: Москва не причастна к покушению. Ну, кстати, да, покушения, в которых обвиняют Кремль, обычно заканчиваются смертями. Хотя бывают и исключения...

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