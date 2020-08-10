Беларусь – не Россия, но и не Украина

Шестые президентские выборы в Беларуси стали началом конца 26-летней эпохи правления Александра Лукашенко. По предварительным данным ЦИКа, "Бацька" набирает больше 80% голосов при явке 84%. Таким результатам может позавидовать даже Владимир Путин. Правда, рекорд Северной Кореи и Ким Чен Ына режиму Лукашенко все-таки побить не удалось.

Реклама

К силовому разгону недовольных в день выборов власть готовилась заранее. Не успели избирательные участки закрыться, как силовики фактически заблокировали крупные белорусские города. Но перекрыли въезды и выезды только в приграничных с Польшей Бресте и Гродно. Ну и в Минске. В городах возле границы с Россией, с которой всю избирательную кампанию так активно боролся "Бацька", никто ничего не закрывал.

Данные о количестве участников масштабных акций протестов, которые прокатились по Минску, Бресту, Гродна и другим белорусским городам, СМИ собирают буквально по крупицам. Многим украинским и европейским журналистам отказали в аккредитации. Некоторых даже депортировали. До сих пор в Беларуси перебои с интернетом. МВД страны сообщает о 3 тыс. задержанных. Только в Минске "упаковали" больше тысячи человек.

Жители Минска, с которыми мне удалось пообщаться, рассказывали, что людей даже из домов не выпускали. Тех, кто пытался выйти из подъезда, силой разворачивали, запрещали фотографировать и записывать видео происходящего. А самым распространенным методом фальсификаций на избирательных участках была рекомендация членов комиссий не ставить дату на бюллетене. Но самое страшное, по словам людей, что до сих пор никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о двух погибших: одного якобы переехал автозак, у второго (от применения силовиками резиновых пуль) разорвана грудная клетка.

Акции протестов, которые прокатились по стране в ночь после выборов, стали самыми масштабными за последние десять лет.

Реклама

Но есть, по крайней мере, два важных нюанса, которые нам, украинцам, нужно понимать.

Во-первых, не стоит сравнивать происходящее в Беларуси с Евромайданом и Революцией достоинства в 2013-2014 гг. Сбежавшему в Россию Виктору Януковичу так и не удалось установить в Украине авторитарную модель правления, в отличие от Александра Лукашенко в Беларуси.

В тренде Выборы в Беларуси: все подробности исторического голосования

Во-вторых, в Беларуси нет организованной и сплоченной оппозиции. "Настоящих" оппозиционеров власть посадила задолго до Дня "Ч". Протестами после закрытия избирательных участков дирижировала улица. По немногочисленными видео с ночных улиц Минска, которые попали в сеть, можно увидеть, что у толпы нет явного лидера. Первые бегут переворачивать автозак, вторые – успокаивают первых. Главная оппонентка режима Светлана Тихановская вместе с помощниками забаррикадировалась у себя в штабе и не выходила до обеда. В конце концов результаты выборов она не признала. Лукашенко же пригрозил, что в Беларуси "Майдана не допустит".

Какие выводы можно сделать? Беларусь стоит на пороге перемен. Александр Лукашенко потерял Минск и крупные города. Молодежь требует смены политической системы. Сможет ли "Бацька" удержать власть и досидеть еще одну пятилетку? Все будет зависеть от сплоченности и организованности оппозиции, и готовности людей идти до конца.

Китай, Россия и Казахстан первыми поздравили Александра Лукашенко с победой на выборах. Официальный Киев признавать результаты не спешит. Для Украины, как ни странно, позитивных выводов здесь нет. Пост Владимира Зеленского в Facebook о недопустимости насилия был абсолютно правильным.

Реклама

Светлана Тихановская – главный конкурент Лукашенко на прошедших выборах – абсолютно случайный кандидат. Она не лидер белорусской оппозиции. Более того, ее муж, видеоблоггер Сергей Тихановский, которого посадили и не допустили к выборам, в 2017-м ездил в оккупированный Крым.

Украина должна быть на стороне белорусского народа, защищая его интересы. Украина, Польша и Литва – ближайшие соседи Беларуси – должны были выступить с совместным заявлением о необходимости диалога Лукашенко с лидерами протестного движения, оппозицией и молодежью, а также осуждением силового разгона протестов. К тому же, Офису президента Украины стоит вспомнить о словах Владимира Зеленского, которые он сказал вечером 21 апреля у себя в штабе после второго тура президентских выборов: "Я могу сказать, как гражданин Украины, всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас – все возможно!".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама