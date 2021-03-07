8 Марта. Праздник нежности и красоты или повод вспомнить о проблемах положения женщин в обществе?

Восьмой выпуск "Культурного подкаста" посвящен празднику 8 марта. Праздник нежности и красоты или повод вспомнить о главных проблемах положения женщин в обществе?

Ответ ищут писатель и сценарист Артем Падалкин и психологиня и культурная обозревательница Вероника Яблонская.

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00:40 – Как 8 Марта стало "праздником нежности и красоты"?

4:15 – Равная оплата труда.

4:45 – Признание домашнего труда трудом.

9:55 – Свобода и неосуждение сексуальной жизни для женщин, которую они себе выбирают.

12:45 – Бодипозитив.

21:21 – Женские инициативы.

31:38 – Существует материнский инстинкт.

33:20 – Каждый человек должен чувствовать себя человеком.

40:00 – Радикальный феминизм и может наступить матриархат.