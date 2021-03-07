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8 Марта. Праздник нежности и красоты или повод вспомнить о проблемах положения женщин в обществе?

8 Марта. Праздник нежности и красоты или повод вспомнить о проблемах положения женщин в обществе?

Культурный подкаст
Артем ПадалкинВероника Яблонская
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Восьмой выпуск "Культурного подкаста" посвящен празднику 8 марта. Праздник нежности и красоты или повод вспомнить о главных проблемах положения женщин в обществе?

Ответ ищут писатель и сценарист Артем Падалкин и психологиня и культурная обозревательница Вероника Яблонская.

Слушайте Культурный подкаст на Apple Podcasts – https://cutt.ly/Nlz382t, Google Podcasts – https://cutt.ly/alz8yw1, SoundCloud – https://cutt.ly/Glz8gVM.

00:40 – Как 8 Марта стало "праздником нежности и красоты"?
4:15 – Равная оплата труда.
4:45 – Признание домашнего труда трудом.
9:55 – Свобода и неосуждение сексуальной жизни для женщин, которую они себе выбирают.
12:45 – Бодипозитив.
21:21 – Женские инициативы.
31:38 – Существует материнский инстинкт.
33:20 – Каждый человек должен чувствовать себя человеком.
40:00 – Радикальный феминизм и может наступить матриархат.

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