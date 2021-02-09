На главную Сегодня
Українською
Что не так (или так) с украинским рэпом? В гостях Культурного подкаста – OTOY (Вячеслав Дрофа)

Что не так (или так) с украинским рэпом? В гостях Культурного подкаста – OTOY (Вячеслав Дрофа)

Культурный подкаст
Артур Борисенко
00:00:00
00:44:30
Загрузить
Слушайте наш подкаст на

В этом выпуске Культурного подкаста мы говорим про украинский рэпчик, музыку и смерть. В гостях Вячеслав Дрофа, он же OTOY.

В конце 2020 OTOY выпустил мини-альбом CVIT, был одним из первых артистов лейбла Алины Паш Bitanga Blood, а сейчас движется самостоятельно. Ведущий подкаста Артур Борисенко и Вячеслав Дрофа поговорили об открытости в творчестве, чего не хватает украинским артистам, об украинских рэперах и возможно ли в Украине зарабатывать на музыке.

Послушать альбом Вячеслава можно тут – CVIT.

Слушайте Культурный подкаст на: Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud.

Подписывайтесь на Артура Борисенко в Instagram.

Культура счастья. Кто и зачем придумал счастье в современном мире
Следующий подкаст

Культура счастья. Кто и зачем придумал счастье в современном мире

Культурный подкаст

Подкасты на эту тему

Смотреть все

Последние подкасты

Смотреть все
00:00:0000:00:00

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять