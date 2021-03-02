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Музыка локдауна: чем живут музыканты во время карантина. В гостях Александр Рябко.

Музыка локдауна: чем живут музыканты во время карантина. В гостях Александр Рябко.

Культурный подкаст
Артем Падалкин
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В этом выпуске ведущий Артем Падалкин общается с Александром Рябко – музыкантом, участником группы "Двое в поле", лидером кавер-бэнда Lincoln Band,. Говорим о музыкальную индустрию во время карантина, о том, как выживали музыканты в карантин и о тонкую грань между шуткой и искусством.

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5:05 – Микрофонная стойка как символ характера: о переезде в Киев из Запорожья;
10:25 – Культура кавер-бэндов: о Lincoln Band, Татух Иисуса на всю спину и цыганскую пати;
17:55 – Как заработать музыканту в Украине: сессионные исполнители, сонграйтер и "живые" музыканты;
20:10 – Почему не все кавер-бэнды едут в Китай;
23:49 – Как музыканты и фотографы переживали локдаун. Группа "Двое в поле". Человек среди чипсов. Диван как место силы и вдохновение.
36:31 – Кто будет на коне в украинской музыке в ближайшее время. Почему выстрелил "Курган Агрегат" и почему это – уникальное культурное явление;
55:50 – 61:23 Как годами играть одни и те же песни и не потерять голову: разрывая Валерия Меладзе;
41:20 – О границу между шуткой и искусством. Три группы, которые повлияли на Александра;
50:56 – О музыке двадцатого лет: вангуемо которой будет музыкальная индустрия в этом десятилетии;

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