Проектирование литературы: большое интервью с Максом Кидруком

Гуманитариям точные науки даются сложно. В то же время история знает немало выдающихся художников, по специальности были математиками (Льюис Кэрролл), физиками (Артур Кларк) и врачами (Булгаков, Л.Ф.Селин, А. Конан-Дойль).

В очередном выпуске "Культурного подкаста" говорим о том, как некоторым авторам удается совмещать научную достоверность и художественный вымысел. В гостях один из авторов, который достиг в этом определенного успеха – Макс Кидрук: автор многочисленных романов, очерков и публицистических книг.

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3:28 – О фейковых технарях. Почему многие авторы пишут "в стол". Почему пишет Макс Кидрук.

13:28 – Должен ли писатель оставаться голодным?

16:28 – Раздевания, которого не произошло: книги, которые Макс Кидрук написал, но никогда не выдаст.

19:25 – Спойлер алерт "Где нет Бога"! О политике, щенках и более глубокий взгляд на прочитанное;

27:00 – Как достоверно описать авиакатастрофу в романе;

32:42 – Как происходит работа над технотриллером. Насколько вероятно, что события, изложенные в "Боте", состоятся в реальной жизни. Спойлер алерт! Почему "Задача трех тел" Лю Цисиня – это научный ляп;

42:58 – "Новые темные века": какими они будут;

45:44 – Что не так с генной инженерией. Почему Илон Маск – не мессия;

50:41 – Википедия: fact or fiction. Что общего между Сергеем Дзюбой и Леонидом Брежневым. Макс Кидрук – не колумнист!

59:24 – О чем будет последняя (крайняя?) Книга Макса Кидрука.