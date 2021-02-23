Современном искусство. Чем оно ценно и действительно ли "я тоже так умею"?

В шестом выпуске Культурного подкаста говорим о современном искусстве – чем оно ценно и действительно ли "я тоже так умею"?
Культурная обозревательница и психологиня Вероника Яблонская общается с пиарщицей галереи современного искусства "Белый Свет" и художницей Александрой Кришовской о том, как смотреть на современное искусство и как его понимать? Возможно ли еще придумать что-то новое?
Instagram "Белого Света" – https://cutt.ly/8lz4y0F
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00:00 – Что такое современное искусство?
6:10 – Банан и скотч. Как понимать и чем ценно?
10:00 – Что делать, когда приходишь в галерею и видишь странные вещи?
13:00 – Какие эмоции у нас может вызвать современное искусство?
16:10 – Сильные эмоции Александры от искусства 2020 года
18:00 – Как пандемия повлияла на искусство
24:00 – Современное искусство и сексизм – кого дискриминируют
28:00 – Кого чаще всего можно встретить в галереях
31:00 – Может ли каждый заниматься искусством?
35:30 – Невероятная история художницы Джудит Скотт
41:20 – Лечит искусство – опыт Александры
45:30 – Почему стоит ходить в галерее современного искусства