Современном искусство. Чем оно ценно и действительно ли "я тоже так умею"?

В шестом выпуске Культурного подкаста говорим о современном искусстве – чем оно ценно и действительно ли "я тоже так умею"?

Культурная обозревательница и психологиня Вероника Яблонская общается с пиарщицей галереи современного искусства "Белый Свет" и художницей Александрой Кришовской о том, как смотреть на современное искусство и как его понимать? Возможно ли еще придумать что-то новое?

Instagram "Белого Света" – https://cutt.ly/8lz4y0F

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00:00 – Что такое современное искусство?

6:10 – Банан и скотч. Как понимать и чем ценно?

10:00 – Что делать, когда приходишь в галерею и видишь странные вещи?

13:00 – Какие эмоции у нас может вызвать современное искусство?

16:10 – Сильные эмоции Александры от искусства 2020 года

18:00 – Как пандемия повлияла на искусство

24:00 – Современное искусство и сексизм – кого дискриминируют

28:00 – Кого чаще всего можно встретить в галереях

31:00 – Может ли каждый заниматься искусством?

35:30 – Невероятная история художницы Джудит Скотт

41:20 – Лечит искусство – опыт Александры

45:30 – Почему стоит ходить в галерее современного искусства