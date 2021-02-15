"Дэвид Боуи. История человека со звезд". В гостях Подкаста – Денис Иванов

Новое кино! "Дэвид Боуи. История человека из звезд". В гостях Подкаста о сериалы и кино – Денис Иванов глава кинопрокатной компании "Артхаус Трафик" и дистрибьютор фильма.

В этом выпуске Подкаста о сериалах и кино мы говорим о новой ленту, которая стартует в украинский прокат "Дэвид Боуи. История человека из звезд". К нам в гости пришел Денис Иванов, председатель кинопрокатной компании "Артхаус Трафик" и дистрибьютор фильма.

"Дэвид Боуи: История человека со звезд" – это биографический фильм о британском – рок музыканта. О его путешествии по Америке – и события которые сделали его знаменитым. Почему стоит идти в кино – в нашем подкасте.

Ведущая подкаста Наталья Тимуршина и гость Денис Иванов поговорили про новые украинские фильмы, чем отличается озвучка от дубляжа, и байопики о музыкантах.

Подробнее о компании Дениса Иванова можно почитать здесь.

Слушайте Подкаст о Сериалы и кино на: Apple Podcasts, SoundCloud.

00:00 – О компании Артхаус Трафик.

4:00 – Какие фестивали кино стартуют в Украине в ближайшее время?

5:00 – Как карантин повлиял на украинский кинопрокат?

6:00 – Анонс фильма "Плохие дороги" "Bad Roads" Натальи Ворожбит?

11:00 – Кто такой Дэвид Боуи?

12:00 – Кто из знаменитостей в 2021 повторяет эффектные образы Дэвида Боуи?

16:00 – Об актерах кино: Джонни Флинн, Джена Мэлоун и режиссера Гэбриэла рэнджа

18:00 – Оценка музыкальной драме о Дэвида Боуи от Дениса Иванова

19:00 – Какие байопики о музыкантах еще посмотреть?

20:00 – Чем озвучка отличается от дубляжа?