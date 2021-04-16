Игровое кино и визуальная реклама в Украине. В гостях подкаста режиссер Анастасия Буковская

В гостях подкаста "О сериалах и кино" основательница успешного отечественного продакшена, продюсер и режиссер Анастасия Буковская. Вместе с ведущей Натальей Тимуршиной поговорили о том, как снимают крутую визуальную рекламу в Украине и откуда берутся идеи на создание игрового кино.
Слушайте Подкаст "Про сериалы и кино" на:
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00:00 О рождении Family Production
7:00 Назад в историю. Как развивалась аудио – визуальная украинская реклама.
10:00 Любимые кейсы и вызовы – как украинская команда снимает крутую рекламу для всемирно известных брендов Diesel. Dior. Swarovski.
16:00 Что остается за кадром съемок: сильный мороз и ванна с желе
30:00 Бульмастиф / Bullmastiff (реж. Анастасия Буковская) о съемках фильма. Кинорежиссуру и игровой дебют.
40:00 Самые популярные вопросы в кинопроизводстве.
45:00 О фестивале "Молодость" и работу на карантине.
50:00 Что советует посмотреть Анастасия Буковская
58:00 Рубрика "Кинобинокль" игра – тест с гостем
"Насколько безумная" – Анастасия Буковская