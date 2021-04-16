Игровое кино и визуальная реклама в Украине. В гостях подкаста режиссер Анастасия Буковская

В гостях подкаста "О сериалах и кино" основательница успешного отечественного продакшена, продюсер и режиссер Анастасия Буковская. Вместе с ведущей Натальей Тимуршиной поговорили о том, как снимают крутую визуальную рекламу в Украине и откуда берутся идеи на создание игрового кино.

Слушайте Подкаст "Про сериалы и кино" на:

Apple Podcasts – https://cutt.ly/klPrWkt

Google Podcasts – https://cutt.ly/olPrSlU

SoundCloud – https://soundcloud.com/segodnya_ua

00:00 О рождении Family Production

7:00 Назад в историю. Как развивалась аудио – визуальная украинская реклама.

10:00 Любимые кейсы и вызовы – как украинская команда снимает крутую рекламу для всемирно известных брендов Diesel. Dior. Swarovski.

16:00 Что остается за кадром съемок: сильный мороз и ванна с желе

30:00 Бульмастиф / Bullmastiff (реж. Анастасия Буковская) о съемках фильма. Кинорежиссуру и игровой дебют.

40:00 Самые популярные вопросы в кинопроизводстве.

45:00 О фестивале "Молодость" и работу на карантине.

50:00 Что советует посмотреть Анастасия Буковская

58:00 Рубрика "Кинобинокль" игра – тест с гостем

"Насколько безумная" – Анастасия Буковская