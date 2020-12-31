Чисто субъективные итоги года: Кристофер Нолан спас кинопрокат, как герои его фильма – спасли мир от катастрофы; лента Дэвида Финчера как повод открыть для себя кино 30-40-х годов прошлого века,Чарли Кауффман снял современную классику, а китайские кинематографисты показали Голливуду, каким должен быть настоящий блокбастер.
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Самые главные фильмы-2020: "Довод", "Манк", "Думаю, как со всем этим покончить", "Восемьсот"
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