Черновцы: город легенд, куда хочется возвращаться

"Украинский Париж", "Украинская Вена", город, где находится "Украинский Хогвартс" ... Как только не называют Черновцы за его шарм и таинственность, за величественную архитектуру и уютные улочки. В новом выпуске подкаста "Местные в курсе" говорим о городе легенд с черновчанкой, ведущей телеканала "Украина 24", Аленой Цинтилой.

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03:00 – Легенды Черновицкого университета: зачем с населения собирали яйца и где найти зеркало, которое омолаживает

10:42 – Об уюте переулков и двориков, и борьбу власти с развешанным во дворах бельем

13:00 – Улица Ольги Кобылянской: променад, без которого нельзя обойтись в Черновцах

15:00 – История главной улицы города, или правда ли, что быть дворником в старинных Черновцах было престижно

16:00 – Памятники розовом букета и неизвестном черновчанину: почему их стоит увидеть

18:00 – Черновцы местных: какие нетуристические места не оставят равнодушным

21:30 – Раскрываем тайное место, где можно "смаковать" Черновцы на полную

23:30 – О мудрости с букинистического магазина

24:30 – Место, где остановилось время

25:53 – Легендарная брусчатка и ее история

28:35 – Почему в Черновцах прямо в центре города – тюрьма

31:00 – Жуткие легенды Черновцов

33:00 – Черновцы – город разных культур