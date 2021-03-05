На главную Сегодня
Українською
Черновцы: город легенд, куда хочется возвращаться

Черновцы: город легенд, куда хочется возвращаться

Местные в курсе
Анастасия Бобкова
00:00:00
00:36:06
Загрузить
Слушайте наш подкаст на

"Украинский Париж", "Украинская Вена", город, где находится "Украинский Хогвартс" ... Как только не называют Черновцы за его шарм и таинственность, за величественную архитектуру и уютные улочки. В новом выпуске подкаста "Местные в курсе" говорим о городе легенд с черновчанкой, ведущей телеканала "Украина 24", Аленой Цинтилой.

Следите за Настей в инстаграмм и фоловьте Алену.

Подписывайтесь на "Местные в курсе" на Apple Podcasts, Google Podcast и SoundCloud

Пишите нам о своих родных городах на podcasts@segodnya.ua

03:00 – Легенды Черновицкого университета: зачем с населения собирали яйца и где найти зеркало, которое омолаживает

10:42 – Об уюте переулков и двориков, и борьбу власти с развешанным во дворах бельем

13:00 – Улица Ольги Кобылянской: променад, без которого нельзя обойтись в Черновцах

15:00 – История главной улицы города, или правда ли, что быть дворником в старинных Черновцах было престижно

16:00 – Памятники розовом букета и неизвестном черновчанину: почему их стоит увидеть

18:00 – Черновцы местных: какие нетуристические места не оставят равнодушным

21:30 – Раскрываем тайное место, где можно "смаковать" Черновцы на полную

23:30 – О мудрости с букинистического магазина

24:30 – Место, где остановилось время

25:53 – Легендарная брусчатка и ее история

28:35 – Почему в Черновцах прямо в центре города – тюрьма

31:00 – Жуткие легенды Черновцов

33:00 – Черновцы – город разных культур

Горы, море и ностальгия. Выпуск, в котором признаемся в любви Крыму
Следующий подкаст

Горы, море и ностальгия. Выпуск, в котором признаемся в любви Крыму

Местные в курсе

Подкасты на эту тему

Смотреть все

Последние подкасты

Смотреть все
00:00:0000:00:00

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять