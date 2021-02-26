Горы, море и ностальгия. Выпуск, в котором признаемся в любви Крыму

26 февраля 2014 года в Крыму состоялся один из самых массовых митингов за территориальную целостность Украины. Этой же ночью правительственные здания захватили "зеленые человечки". В этот день, спустя семь лет, мы решили вспомнить самые любимые места в Крыму и рассказать истории о путешествиях по полуострову. Гостьей крымского выпуска подкаста "Местные в курсе" стала крымчанка Эмине.

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01:00 – Как можно жить в Крыму 25 лет и не переставать удивляться

02:30 – Евпатория и Марсианское озеро – любимые места крымчанки Эмине

03:30 – Бахчисарай – крымскотатарская столица Крыма

06:30 – Мангуп-Кале – старинный город в скале и удивительная природа вокруг

10:40 – Где Крым туристический, а где – настоящий?

13:15 – Где можно увидеть аутентичный Крым

17:30 – ТОП 5 самых красивых мест Крыма по версии Эмине

20:00 – Раскрываем местонахождение райского пляжа в Крыму

22:00 – За чем крымчанка скучала без Крыма

23:30 – Как изменился Крым за семь лет

28:00 – Обсуждаем крымский курортный сервис

32:00 – Воспоминания об Ай-Петри и рецепт, как почувствовать Крым в Киеве

37:00 – Об украинском языке в Крыму