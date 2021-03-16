Мариуполь: море, война и легенды

Город, где сплелись разные культуры и национальности. В новом выпуске подкаста "Местные в курсе" говорим о Мариуполе, родном городе ведущего телеканала "Украина 24" Алексея Бурлакова. Какие пляжи лучше и откуда видно порт? Почему мариупольцы не считают себя жителями Донбасса и как город приходит в себя после оккупации? Обо всем этом – в новом эпизоде подкаста.
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01:40 – Краеведческий, истории греков или современного искусства? Какие музеи стоит посетить в Мариуполе
04:00 –Мариупольская мечеть Сулеймана и Роксоланы: почему ее стоит посетить
05:45 – Где в Мариуполе насладиться морскими пейзажами и планировать ли летний отдых там?
09:00 – Говорим про Мариупольский порт и откуда за ним можно наблюдать
13:00 – Куда пойти в Мариуполе: рекомендации Алексея Бурлакова
17:00 – "Warless City. Возле войны". Обсуждаем книгу Алексея Бурлакова о Мариуполе в начале войны
18:30 – Как живут люди за считанные километры до линии огня
23:00 – "Мариуполь – не Донбасс" Почему местные не считают себя частью Донетчины
24:35 – Где можно узнать о культуре Приазовья и почему не стоит пренебрегать услугами экскурсоводов
27:00 – О местных приметах, легендах и суевериях