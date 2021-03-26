Не только Днепр, проспект и козацкая слава. Эпизод о невероятном Запорожье

Этот город известен Хортицей, Запорожской Сечью и широким непроходимым Днепром. Вы точно знаете, что там есть Днепрогэс и очень много заводов. А чего вы, скорее всего, не знаете о Запорожье – это старые меннонитские поселения, уникальная архитектура Соцгорода, вкусная еда и интересные музеи. В новом выпуске подкаста "Местные в курсе" о своем родном городе рассказывают журналистка Настя Бобкова и блогер Катя Маркова.
Следите за Настей в инстаграмм и за Катей Марковой, пишите Роману Акбашу, если хотите на экскурсию.
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01:00 – О Хортице и том, почему ее действительно нельзя не увидеть
05:30 – Какие конкретно места стоит посетить на Хортице
09:00 – О недостатках транспортной системы Запорожье
10:30 – Актив на Днепре: как на каяках дойти до порогов и Днепрогэса
12:40 – По маршруту украинских тревел-блоггеров
14:00 – Музей "Фаэтон" – уникальная экспозиция мотоциклов, автомобилей и военной техники
15:30 – Советская архитектура с идеей – Соцгород в Запорожье
18:12 – Место променада: говорим о проспект Соборности
21:55 – Гастротуризм в Запорожье – хорошая идея
26:00 – ТОП самых инстаграмных мест Запорожья
29:00 – Настя рассказала о малоизвестном месте и замке, где можно пожениться
31:00 – Легенда Соцгорода – круглый дом