Экология vs Covid-19: кто победит?

В новом выпуске подкаста "Климат-контроль", экоактивист Игорь Сумленный и журналистка Наталия Тимуршина поговорили о влиянии пандемии коронавируса на окружающую среду.
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Что в выпуске:
00:00 – Коронавирус и экология: о плохом и хорошем.
5:00 – Защитные однаразовые маски и медицинские отходы: как они утилизируются в мире, а как в Украине.
10:00 – О новых исследования, новые эко-проблемы, их влияние на окружающую среду в условиях эпидемии Covid-19 в Украине и в мире.
22:00 – Связь экосистем и вирусных болезней.
30:00 – Что принесут короновирусные изменении?
40:00 – Карантин – это возможность научиться жить экологически?
46:00 – Тест – игра: Спасет ли планету Игорь Сумленний?