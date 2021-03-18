Климатическая политика и климатическое образование. В гостях подкаста "Климат-контроль" Артур Саркисян

В этом выпуске подкаста "Климат-контроль" мы говорим о климатической политике, как один из важных современных направлений деятельности государств. И климатическую образование как метод решения многих современных климатических и экологических проблем. В гостях Артур Саркисян.

Сейчас все чаще можно встретить такое выражение как "климатическая политика". Что это такое и как мы можем влиять на такие глобальные процессы? Ведущий подкаста Игорь Сумленний и климатический активист движения Fridays For Future Артуром Саркисяном поговорили о климатической политике на Западе и в Украине, проблемы развитых стран по решению климатического кризиса, климатическую образование как один из важных шагов для развития общества, где взять на нее деньги в дефицитном бюджете и что мешает внедрению этой инициативы.

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00:40 – Что такое Fridays For Future, чем занимается и каковы его цели?

2:25 – В чем важность формирования и внедрения климатической политики?

4:25 – Как климатическая политика реализуется на примере развитых стран?

7:10 – Что такое климатическое образование?

8:50 – Как климатическое образование реализуется в странах Запада?

10:20 – Какие ресурсы необходимы для внедрения климатической образования в школах и университетах?

12:00 – С какими трудностями сталкиваются активисты, когда пытаются донести важность климатической образования к власти?

14:20 – Понимает ли власть важность климатического образования?

16:20 – Где можно взять средства на климатическое образование, если у нас дефицит бюджета?

18:30 – Украинская система образования даст выполнить свою важную роль в климатическом образовании?

20:10 – Какие силы заинтересованы в том, чтобы помешать внедрению климатического образования?

22:10 – Что будет, если не внедрить климатическое образование?

24:40 – Что наши слушатели могут сделать уже сегодня, чтобы помочь внедрить климатическое образование?

26:40 – Что можно посоветовать почитать, чтобы разобраться в теме климатического образования, климатического кризиса?