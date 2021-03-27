Очистим нашу планету от мусора. В гостях подкаста "Климат-контроль" Юлия Мархель

В этом выпуске подкаста "Климат-контроль" мы говорим о всемирной уборке, как один из эффективных методов преодоление мусорной проблемы. И что мешает эффективно его проводить, особенно во время карантина. В гостях Юлия Мархель.

С каждым годом более актуальной становится проблема загрязнения наших городов разного рода мусором. Почему так происходит и что с этим делать? Ведущий подкаста Игорь Сумленный и президент общественной организации "Всеукраинское молодежное движение" Let's do it, Ukraine "Юлия Мархель поговорили о всемирной уборке, как она будет происходить в Украине, плоггинг, как спам влияет на экологическую ситуацию, "Всеукраинский форум взаимодействия и развития" и сколько денег мы на самом деле просто выбрасываем вместе с мусором.

Пидписуйтесь на страницу движения "Let's do it, Ukraine" – www.facebook.com/letsdoitukraineeco.

Слушайте "Климат-контроль на:

Apple Podcasts – https://cutt.ly/ZzuovDj;

Google Podcasts – https://cutt.ly/tzDkYSY;

SoundCloud – https://cutt.ly/UzuoRwE.

00:40 – Что такое "Let's do it, Ukraine", чем занимается организация, какие ее цели?

3:50 – Почему люди засоряют нашу Паланету?

5:15 – Как всемирная уборка проходит в других странах мира?

6:50 – Что такое плоггинг и Насколько это явление развито в Украине?

8:15 – Какие факторы воздействуют на чистоту в городах?

10:05 – Какие уже есть результаты от этой кампании как в мире, так и в Украине?

11:40 – Как введение красных карантинных зон повлияли на проведение ежегодной уборке?

14:35 – С какими трудностями сталкиваются организаторы уборки в Украине и в мире?

18:15 – Есть ли серьезная помощь со стороны властей?

19:40 – Что будет, если кампанию по уборке мусора просто остановить?

22:10 – Уборка и штрафы являются методами решения проблемы засорения?

24:15 – Что такое "Всеукраинский форум взаимодействия и развития"?

27:10 – Что уже сегодня сделать, чтобы сделать нашу планету чище?

28:45 – Какие ресурсы можно посоветовать, чтобы лучше разобраться в теме мусора и уборки?