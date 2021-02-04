Как не испортить секс. Подкаст о том, чего не стоит делать в постели

Повтор порно, симуляция оргазма и хендмейд лубриканты – это только несколько примеров того, чего не стоит делать в сексе. В новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова говорять о главных табу, которые могут испортить секс, отношения, и даже привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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Следите за Настей: https://www.instagram.com/nastya.pt

Повтор порно, симуляция оргазма и хендмейд лубриканты – это только несколько примеров того, чего не стоит делать в сексе. В новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова говорят о главных табу, которые могут испортить секс, отношения, и даже привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Подписывайтесь на инстаграм Яры: https://www.instagram.com/not_just_sex

Следите за Настей: https://www.instagram.com/nastya.pt

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Пишите письма с анонимными вопросами на podcasts@segodnya.ua

01:55 – техника секса: главные правила

04:09 – почему нельзя использовать хендмейд лубриканты или подручные масла

05:30 – секс-игрушки и анальний секс: что нужно знать

07:33 – спринцевание – это очень вредно

08:30 – психология секса: как сохранять личные границы в самые интимные моменты 09:40 – як реагировать на предложения партнера и почему не все сексуальные фантазии нужно воплощать в жизнь

18:50 – смелые эксперименты: как постепенно открывать новые практики

21:30 – почему не стоит повторять "трюки" из порно

25:30 – симулировать оргазм – плохая идея

27:40 – не молчи и не терпи дискомфорт

30:00 – контрацепция – это действительно важно, или как хламидиоз может сделать бездетным и хромающим

34:20 – не стесняйся своих желаний и защищай потребности

37:40 – секс на природе и в общественных местах: почему стоит быть осторожными

39:40 – почему не нужно искать советов на женских форумах и куда за ними лучше идти

Пишите письма с анонимными вопросами на podcasts@segodnya.ua

01:55 – техника секса: главные правила

04:09 – почему нельзя использовать хендмейд лубриканты или подручные масла

05:30 – секс-игрушки и анальний секс: что нужно знать

07:33 – спринцевание – это очень вредно

08:30 – психология секса: как сохранять личные границы в самые интимные моменты зберігати особисті кордони в найінтимніші моменти

09:40 – як реагувати на пропозиції партнера та чому не всі сексуальні фантазії треба втілювати у життя

18:50 – сміливі експерименти: як поступово відкривати нові практики

21:30 – чому не варто повторювати "трюки" з порно

25:30 – симулювати оргазм – погана ідея

27:40 – не мовчи і не терпи дискомфорт

30:00 – контрацепція це дійсно важливо, або як хламідіоз може вас зробити бездітним кульгою

34:20 – не соромся своїх потреб та захищай бажання

37:40 – секс на природі та в громадських місцях: чому варто бути обережними

39:40 – чому не слід шукати поради на жіночих форумах і куди краще по них звертатися