Мечты о "красной комнате" – ок или не ок. Рассказываем, что такое БДСМ самом деле

Что такое БДСМ и почему нельзя сравнивать его с сексом в популярном фильме "50 оттенков серого", как определиться нравится ли тебе это и как вести диалог с партнером, если один из вас уже готов к жестким сессиям. В новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова обсуждают одну из самых популярных, но и самых таинственных секс-культур – БДСМ.

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03:00 – Что такое БДСМ – расшифровываем аббревиатуру

04:00 – Является ли БДСМ сексуальным расстройством?

07:40 – Почему БДСМ – не просто фетиш, а настоящая философия

09:25 – Где граница между БДСМ и насилием: говорим об основных правилах практики

11:00 – БДСМ, как образец общества с развитой культурой согласия

12:00 – О многообразии практик и вариантов взаимодействий

16:00 – Как понять ты хочешь в "тему" и где безопасно попробовать БДСМ-практики

20:00 – Почему выбирать партнера для сессий надо очень тщательно

21:19 – Чем бить: говорим как выбрать игрушку для практик

22:30 – Что делать, если в паре отношение к БДСМ разное

27:00 – Как реагировать, если партнер предложил попробовать БДСМ

28:00 – Разбираем самые распространенные мифы о БДСМ