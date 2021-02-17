Осторожно порно! Почему не стоит увлекаться фильмами для взрослых

Откуда ты знаешь, какая грудь красивая? А как насчет вульвы и члена? Нужно ли стонать и кричать во время оргазма? Все эти шаблоны, которые часто перерастают в комплексы и дискоммуникацию в паре, в основном идут в массы с порно. Именно идеальная картинка киношного секса является образцом для тысяч пар. Что же в этом плохого? Ничего, если только ваши вкусы действительно на все 100 совпадают с сюжетами любимых видео на PornHub (что вряд ли).

В новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова рассказывают о влиянии порно на нас и что делать, если любимые ролики 18+ все-таки вызвали зависимость или комплексы.

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01:30 – Почему порно смотрят в основном мужчины

04:00 – Рассказываем о своем первом опыте просмотра порно

06:40 – Что не показывают в порно (и зря)

08:40 – Не стоит учиться на порно. И вот почему

11:30 – Порнозависимость. Что это такое и кто в зоне риска

13:50 – О влиянии порнофильмов на стандарты красоты и почему это – не ок

15:15 – Киношный секс против реального, или откуда появляются комплексы

20:15 – Что делать, если есть зависимость от порно