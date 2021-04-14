Все пропало? Рассказываем как подготовиться к сексу с новым партнером

Неважно сколько вам лет и сколько сексуальных партнеров вы уже имели, первый секс в новых отношениях – всегда стрессовая ситуация. Довольно часто отношения и заканчиваются после первой интимной близости, ведь паре кажется, что у них ничего не получается или они не подходят друг другу. Но в действительности это не всегда правда. Как подготовиться к сексу с новым партнером, на что стоит обратить внимание сразу, а о чем нельзя судить сразу? Об этом в новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" говорят журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова.

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01:30 – Нестабильная эрекция и отсутствие оргазма – нормально ли это и что это значит

03:30 – Самые ошибки, которые испортят первый секс с новым партнером

09:00 – Бывшему / бывшей нравилось. Стоит ли повторять?

12:00 – Как снять напряжение

14:30 – Стоит сразу устраивать долгий марафон

17:00 – Как понять вы подходите друг другу в постели

19:00 – На каком этапе стоит заниматься сексом с новым партнером

22:10 – Как понять вы подходите друг другу после первого секса

26:00 – Стоит использовать свои игрушки сразу