Все пропало? Рассказываем как подготовиться к сексу с новым партнером

Неважно сколько вам лет и сколько сексуальных партнеров вы уже имели, первый секс в новых отношениях – всегда стрессовая ситуация. Довольно часто отношения и заканчиваются после первой интимной близости, ведь паре кажется, что у них ничего не получается или они не подходят друг другу. Но в действительности это не всегда правда. Как подготовиться к сексу с новым партнером, на что стоит обратить внимание сразу, а о чем нельзя судить сразу? Об этом в новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" говорят журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова.
Переходите на инстаграм Яры, следите за Настей
Подписывайтесь на "Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast, SoundCloud.
01:30 – Нестабильная эрекция и отсутствие оргазма – нормально ли это и что это значит
03:30 – Самые ошибки, которые испортят первый секс с новым партнером
09:00 – Бывшему / бывшей нравилось. Стоит ли повторять?
12:00 – Как снять напряжение
14:30 – Стоит сразу устраивать долгий марафон
17:00 – Как понять вы подходите друг другу в постели
19:00 – На каком этапе стоит заниматься сексом с новым партнером
22:10 – Как понять вы подходите друг другу после первого секса
26:00 – Стоит использовать свои игрушки сразу