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Что сегодня: когда ждать Байдена в Киеве и где брать вакцины от COVID
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Что сегодня: когда ждать Байдена в Киеве и где брать вакцины от COVID

Программа Что сегодня?
Ведущие Игорь Рец Анастасия Бобкова
Дата публикации
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27 мин

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске мы подготовили для слушателей такие темы:

  • Эскалация на Донбассе: позиции атакованы из пулеметов и снайперского оружия
  • ЕСПЧ признал нарушения прав человека во время Евромайдана. Разбираемся в деталях дела
  • Интервью Павла Фукса: друг Кернеса рассказал, когда последний раз общался с мэром Харькова
  • Где купить вакцину и когда она будет. Разбираемся в заявлениях министра Степанова

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