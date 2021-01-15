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Что сегодня: морозный локдаун, обслуживание на украинском, туризм в 2021
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Что сегодня: морозный локдаун, обслуживание на украинском, туризм в 2021

Программа Что сегодня?
Ведущий Игорь Рец
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"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске ведущие Игорь Рец и Анастасия Бобкова подготовили для слушателей такие темы:

  • Заморозки до -25 в выходные. Разбираем советы от спасателей;
  • Первая неделя локдауна. Результаты и перспективы;
  • Переход сферы обслуживания на украинский. Что поменяется с 15 января;
  • 300 депутатов: оцениваем перспективы инициативы;
  • 2021 в прогнозах. Что будет с экономикой и границами.
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