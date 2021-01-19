Что сегодня: подозрение Тупицкому, крещенские купания, продажа футболистов за Bitcoin

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске мы подготовили для слушателей такие темы:

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Подозрение Тупицкому: разбираемся в истории конфликта, вспоминаем с чего все начиналось;

Крещенские купания: кто рубил монтировкой лед на Днепре и зачем;

Газопровод в Марьинку: прифронтовая зона "оживает" спустя 5 лет без воды и газа;

Российские вакцины. Степанов опровергает слухи и называет страны-поставщики;

Продажа футболистов за биткоины: Первый крипто-трансфер в профессиональном футболе;

Мелания Трамп. Первая леди США записала трогательное обращение, а "Сегодня" вспоминает ее самые эффектные луки.

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