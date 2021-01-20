Українська
Что Сегодня: Резкое потепление, новый штамм коронавируса, заявления Байдена об Украине
00:00:00
00:21:42

Что Сегодня: Резкое потепление, новый штамм коронавируса, заявления Байдена об Украине

Программа Что сегодня?
Ведущие Игорь Рец Анастасия Бобкова
Дата публикации
Скачать
21 мин

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске мы подготовили для слушателей такие темы:

  • В Украину возвращается тепло. Рассказываем, где ждать потепления до +10;
  • Байден становится президентом. Чего ждать Украине;
  • 90% ПЦР-тестов из России? – Разбираемся в слухах;
  • CAL.20C: Что известно о новом вирусе из США;
  • Апелляция продлила арест Микитасю. Узнаем почему;
  • Стоит ли брить бороду, чтобы уменьшить риск похватить коронавирус.

Подписывайтесь на Facebook Игоря и Instagram Насти
Слушайте нас на Soundcloud и Apple Podcasts

Что сегодня: подозрение Тупицкому, крещенские купания, продажа футболистов за Bitcoin 10 мин
Следующий подкаст

Что сегодня: подозрение Тупицкому, крещенские купания, продажа футболистов за Bitcoin

Подкасты на эту тему

Смотреть все

Последние подкасты

Смотреть все
00:00:0000:00:00

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять