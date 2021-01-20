Что Сегодня: Резкое потепление, новый штамм коронавируса, заявления Байдена об Украине

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске мы подготовили для слушателей такие темы:

В Украину возвращается тепло. Рассказываем, где ждать потепления до +10;

Байден становится президентом. Чего ждать Украине;

90% ПЦР-тестов из России? – Разбираемся в слухах;

CAL.20C: Что известно о новом вирусе из США;

Апелляция продлила арест Микитасю. Узнаем почему;

Стоит ли брить бороду, чтобы уменьшить риск похватить коронавирус.

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