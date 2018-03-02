Марцонь и Дзюбак вернулись домой из российского плена: Порошенко показал фото
Президент Украины поздравил пограничников с освобождением
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал возвращение в Украину пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.
"Еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак. Агрессоры похитили их на Сумщине 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой!", – написал Порошенко в своей странице в Facebook.
Глава государства также опубликовал фотографию процесса обмена пленными в нейтральной зоне вблизи границы Украины и РФ в Харьковской области:
Также Порошенко заявил, что уже поговорил по телефону с освобожденными пограничниками.
"В 11:15 у меня был телефонный разговор с двумя освобожденными из российского плена капитанами пограничных войск. Я поздравил их с возвращением домой и сказал, что мы будем так же бороться за каждого украинца, который находится в заложниках у страны-агрессора", – отметил Порошенко на церемонии принесения присяги судьями Конституционного суда.
Кроме того, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко отметила на своей странице в Facebook, что за освобождение Марцоня и Дзюбака боролись президент, СБУ, дипломаты, Минская гуманитарная группа, пограничники.
"Работаем дальше", – написала Геращенко и также поделилась фотографией освобожденный пограничников.
Как сообщалось, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области. В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.
12 октября 2017 года стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников якобы незаконном пересечении границы.
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