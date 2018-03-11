МИД Венгрии заявил о миссии ОБСЕ в Закарпатской области

В Закарпатской ОГА о миссии ничего не знают

Глава МИД Венгрии Венгрии Петер Сийярто, утверждает, что ОБСЕ проинформировала его о направлении в Закарпатскую область наблюдательной миссии.

Соответствующее письмо от Генерального секретаря ОБСЕ Сийярто получил в пятницу 9 марта.

Глава МИД Венгрии утверждает, что неоднократно обращался ОБСЕ по данному вопросу и к его инициативе отнеслись открыто и позитивно.

На сайте правительства Венгрии пока отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии на западе Украины.

В свою очередь, как сообщило "Громадське радіо" со ссылкой на пресс-секретаря облгосадминистрации Ярослава Галаса, в Ужгороде ничего не знают об "открытии" офиса и подобные предложения не поступали.

Напомним, 27 февраля 2018 по факту поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Напомним, ранее полиция сообщила, что нападение раскрыто. Организатором поджога является житель Приднестровья. По информации главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, трех человек, причастных к нападению 27 февраля, задержали 4 марта – одного в Черкассах, еще двоих в Кропивницком.

Позже поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья переквалифицировали в теракт.