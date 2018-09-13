"Перед законом все равны": Кабмин отреагировал на расследование в отношении Омеляна

Сегодня, 20:58

В правительстве надеются, что действия правоохранителей не повлияют на работу Министерства инфраструктуры

Владимир Омелян.
Владимир Омелян.. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"
В правительстве рассчитывают, что расследование в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна будет объективным, а действия правоохранителей не помешают продолжать выполнять ему свои обязанности.

Об этом говорится в заявлении относительно вручения подозрения министру Омеляну, опубликованном на правительственном портале.

"Правительство Украины считает, что перед законом все равны. Мы рассчитываем, что расследование будет объективным и никаким политическим мотивам в нем места не будет. Мы надеемся, что действия правоохранителей не повлияют на работу Министерства инфраструктуры и не помешают министру продолжать выполнять свои обязанности", – отмечается в заявлении.

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В нем подчеркивается, что Омелян реализует политику правительства по развитию инфраструктуры, и ни одного факта правонарушений в период пребывания на посту министра за время следствия, которое велось против него более года, не установлено.

Как сегодня стало известно, НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

В свою очередь сам министр отреагировал на подозрение НАБУ, отметив, что не считает инкриминируемые ему преступления серьезными, и заявил, что ему не стыдно за такое смотреть в глаза украинцам.
Кабмин, расследование, НАБУ, подозрение, Омелян

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Источник:

"Сегодня"

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