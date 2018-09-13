"Перед законом все равны": Кабмин отреагировал на расследование в отношении Омеляна
В правительстве надеются, что действия правоохранителей не повлияют на работу Министерства инфраструктуры
Об этом говорится в заявлении относительно вручения подозрения министру Омеляну, опубликованном на правительственном портале.
"Правительство Украины считает, что перед законом все равны. Мы рассчитываем, что расследование будет объективным и никаким политическим мотивам в нем места не будет. Мы надеемся, что действия правоохранителей не повлияют на работу Министерства инфраструктуры и не помешают министру продолжать выполнять свои обязанности", – отмечается в заявлении.
Как сегодня стало известно, НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.
В свою очередь сам министр отреагировал на подозрение НАБУ, отметив, что не считает инкриминируемые ему преступления серьезными, и заявил, что ему не стыдно за такое смотреть в глаза украинцам.
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