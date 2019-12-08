"10 декабря война не закончится": у Зеленского сделали важное замечание по "нормандии"

За последние три года прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе не было

Зеленский на Донбассе: президент побывал в Золотом / Фото: Facebook

Пока только идет подготовка к "нормандской встрече" и пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель призвала не завышать ожидания накануне переговоров в Париже, ибо, как бы ни закончилась встреча, война на Донбассе в любом случае не прекратится на следующий день. Об этом она написала в Facebook.

Она напомнила, что за последние три года прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе не было.

"Мы в сложной ситуации, но мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники – Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник – это украинский народ, который не хочет войны. Да, 10 декабря война на Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования", – написала Мендель.

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Как сообщали новости "Сегодня", Мендель также называла первые три шага Зеленского на "нормандской встрече". Глава государства едет в Париж на "нормандский саммит" и попытается привезти оттуда мир на Донбасс, а для этого он поднимет самые важные вопросы.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что на "нормандской встрече", в частности и с Путиным, хочет увидеть понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту войну. Также президент рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате".

Смотрите полное выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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