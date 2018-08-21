100 дней голодовки Сенцова: российские тюремщики готовы пойти на крайние меры

Сенцов объявил голодовку 14 мая с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ

Российские тюремщики готовы принудительно кормить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"100 дней голодовки – это очень сложно, он (Сенцов), конечно, должен употреблять смеси, иначе бы уже скончался. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно", – сказал Мельников.

Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

"Я не считаю, что голодовка – это эффективный способ отстаивания своих прав, это только вредит здоровью. Но нужно понимать, что Сенцов в данном случае идет на принцип", – сказал ответственный секретарь ОНК.

Напомним, ранее Сенцов отказался просить о помиловании президента России Владимира Путина, а его отказ прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не получали просьбы украинца о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно.

В вою очередь на днях в США сделали заявление по освобождению Сенцова. Американцы поддержали призыв Организации Объединенных Наций к властям России о немедленном освобождении незаконно осужденного политзаключенного.

Кроме того, 19 августа в Москве и Питере прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля. Активисты вышли с украинскими и крымскотатарскими флагами и плакатами.